Barsinghausen

Barsinghausens neue Leiterin des Bau- und Planungsamtes, Michaela Klank, hat allen Grund, zufrieden zu sein. Denn im Gewerbegebiet am Calenberger Kreisel wird derzeit kräftig gebaut – trotz der instabilen wirtschaftlichen Situation in Zeiten von Corona. Seitdem vor acht Monaten der neue BBM-Baumarkt samt neuer Filiale der Bäckerei Hünerberg an der Marie-Curie-Straße eröffnet hat, tut sich in dem Gewerbegebiet einiges. Neben der Halle von Tischler Kai Brettin entstehen gerade die neuen Handwerksbetriebe von Dachdecker Andreas Haase und Baukonzept-Chef Andreas Busche. Die neue Kraftfahrzeug-Prüfstelle hinter BBM steht schon im Rohbau, und die Dachdeckerei Kreft hatte vor wenigen Tagen Richtfest.

So groß wie zwölf Fußballfelder

Das neue Barsinghäuser Gewerbegebiet Calenberger Kreisel am nördlichen Rand der Kernstadt ist mit seinen 86.500 Quadratmetern so groß wie zwölf Fußballfelder. Die Gewerke und Firmen, die sich dort ansiedeln wollen, seien breit gefächert, sagt die Bauplanungsamtsleiterin und zählt unter anderem auch Tierarztklinik, Computer und EDV, Fahrzeugtechnik, Fahrradwerkstatt und Landschaftsbau auf. Nachgefragt waren eher kleinere Grundstücke – sowohl von ortsansässigen Betrieben, die ihren Standort nur verlagern wollen, als auch von auswärtigen Unternehmen, die ihren Firmensitz neu nach Barsinghausen holen möchten.

Die Kraftfahrzeug-Prüfstation steht im Rohbau. Quelle: Jennifer Krebs

Die Zeichen stehen klar auf Wachstum: Fast alle 17 Einzelflächen im Gewergebiet am Calenberger Kreisel sind inzwischen weg. Es seien nur noch zwei Reservierungen offen, die aber in Kürze beurkundet werden sollen, teilt Amtsleiterin Klank auf Nachfrage mit. Deswegen: Die Erweiterung des Gewerbegebietes um das direkt östlich angrenzende Steinklippenfeld hat die Stadt in Vorbereitung. Die notwendige Untersuchungen und erste Vorplanungen solle es in diesem Jahr geben, kündigt die Stadtmitarbeiterin an. Den Satzungsbeschluss gibt es dann im Sommer oder Herbst 2022 – „wenn alles gut geht“, sagt sie. Baubeginn sei dann wahrscheinlich Frühjahr 2023.

Noch 22.000 Quadratmeter in Bantorf

Ansonsten gebe es aktuell von der Stadtentwicklungsgesellschaft Barsinghausen (SGB) noch 22.000 Quadratmeter Fläche im Bantorfer Gewerbegebiet neben der Autobahn. Dieser Standort sei gut für Logistiker und Großbetriebe geeignet. Eine Parzellierung in kleine Grundstücke sei hier nicht geplant, sagt Klank. Verschiedene Interessensbekundungen beziehungsweise Standortprüfungen durch Projektentwickler laufen aktuell.

Von Jennifer Krebs