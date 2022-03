Viele Menschen beteiligen sich derzeit an Hilfsaktionen für die unter dem russischen Überfall der Ukraine leidenden Bevölkerung. Der Barsinghäuser Tilman Kuban, Bundesvorsitzende der Jungen Union, beteiligt sich derzeit an einem Hilfskonvoi, der militärische Hilfsartikel in die Nähe von Lwiw transportiert.