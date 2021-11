Kirchdorf

Wie soll die Welt im Jahr 2050 aussehen? Was wünschen sich Kinder und Jugendliche, wenn sie angesichts des Klimawandels an ihre Zukunft denken? In einem kreativen Mitmachprojekt der Kunstschule Noa Noa haben Schülerinnen und Schüler des Hannah-Arendt-Gymnasiums (HAG) ihre Wünsche und Hoffnungen künstlerisch dargestellt – mit Texten und Bildern auf weißen Leinentüchern. Die Ergebnisse machen deutlich, was die jungen Menschen bewegt.

Schülerinnen schreiben und malen auf, wie ihre Zukunft im Jahr 2050 aussehen soll. Quelle: Frank Hermann

Kein Müll in der Natur; saubere Ozeane; Windrädern fördern; mehr Fahrrad fahren; kein Rassismus; mehr umweltfreundliche Autos entwickeln; der Natur mehr helfen, sich zu erholen – solche und ähnlichen Wünsche richten die Kinder und Jugendlichen in diesem Projekt an die Erwachsenenwelt. „Der Klimawandel beschäftigt die jungen Leute sehr. Und es ist spannend zu sehen, wie die Schülerinnen und Schüler miteinander über dieses Thema diskutieren“, sagt Frank Plorin von der Kunstschule Noa Noa, der gemeinsam mit Sabine Meyer dieses mehrtägige Zeitreise-Projekt am Gymnasium leitete.

Sorgen und Nöte ernstnehmen

Ziel des Projektes sei es, den Kindern und Jugendlichen auf künstlerische Weise eine Plattform zu geben, um sich mit ihren Forderungen nach einer lebenswerten Zukunft mitzuteilen. „Wir wollen ihnen helfen, sich zu artikulieren und Gehör zu verschaffen“, erläutert Sabine Meyer. Es gehe darum, die Sorgen und Nöte der jungen Menschen wahr- und ernstzunehmen.

Karlotta aus dem fünften Jahrgang schreibt einen ihrer Wünsche für die Zukunft auf: Weniger Plastik. Quelle: Frank Hermann

Diesen Anspruch haben auch die Schülerinnen und Schüler selbst. Denn: „Hier können wir zeigen, was in Zukunft verändert werden muss und was uns wichtig ist. Manchmal trauen wir uns nicht, diese Dinge zu sagen, weil es immer gleich Kritik daran gibt. Und das ist traurig“, sagt Joelle aus der Klasse 7 FL1.

Meinung ohne Furcht äußern

In dem Projekt habe sie das gute Gefühl, ihre Meinung anonym und ohne Furcht vor negativen Reaktionen äußern zu können, ergänzt Mitschülerin Mia. Sie finde es gut und spannend, sich an diesem Projekt zu beteiligen. Denn es gehe für junge Menschen darum, nach Lösungen für viele Zukunftsprobleme zu suchen. An jeder Schule sollte es solch ein Zeitreise-Projekt geben, sagt Joelle. Und nach fünf Jahren ließe sich dann prüfen, was aus den Wünschen geworden ist.

Diese HAG-Schülerinnen beteiligen sich am kreativen Zeitreise-Projekt der Kunstschule Noa Noa. Quelle: Frank Hermann

Karlotta aus der fünften Klasse weiß auch, was ihr mit Blick auf die Zukunft wichtig ist: „Weniger Plastik“ schreibt die Schülerin auf das Leinentuch. „Plastik schadet der Umwelt. Wenn wir nichts ändern, werden Tiere und Menschen noch mehr darunter leiden“, erläutert die Fünftklässlerin. Sie selbst bemühe sich darum, auf Plastik zu verzichten – „aber das müssen auch noch viel mehr Menschen so machen“.

Alle Ergebnisse des vom Kultusministerium geförderten Kunstprojektes sollen laut Frank Plorin unter anderem beim Tag der Niedersachsen im Sommer 2022 in Hannover öffentlich präsentiert werden.

Von Frank Hermann