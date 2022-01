Barsinghausen

An Raum und Räumen mangelt es Martina Flebbe nicht. Im Ersten Obergeschoss des City-Centers stehen ihr drei Räume mit über 150 Quadratmetern zur Verfügung. In ihrem „Studio 38A“ hat sie vor zwei Jahren ein Studio, ein Atelier sowie eine Küche eingerichtet, wo private Feiern wie Kindergeburtstage, Versammlungen ausgerichtet werden können und zudem Kreativangebote, Workshops wie auch Meditation- und Yogakurse stattfinden können. Die Corona-Pandemie ist jedoch die offene Flanke des umfangreichen Angebots. Wo Kontaktbeschränkungen, Delta- und Omikron-Virus die Menschen in den eigenen vier Wänden verharren lassen, sind gute Ideen gefragt. Und die hat Flebbe glücklicherweise.

Vom Seminar bis zum Kaffeeklatsch

Das 82 Quadratmeter große Studio ist stilvoll und luftig eingerichtet – und eigentlich perfekt geeignet für private Feiern, Mitgliederversammlungen, Kindergeburtstage, Seminare, Vorträge und Schulungen. Es kann separat oder gemeinsam mit der Küche gemietet werden, der ein Essbereich angeschlossen ist. Die fast 50 Quadratmeter der Küche sind mehr als ausreichend für ein Dinner mit Freunden, ein Frühstücksbrunch oder eine Kaffeerunde unter Freunden. Doch obwohl Flebbe mit einem umfangreichen Hygienekonzept aufwarten kann, ist es nach ihren Angaben derzeit nicht einfach, die Räumlichkeiten zu vermieten. „Verständlicherweise haben viele Interessenten ihre Veranstaltungen abgesagt und warten erst mal, wie sich die Pandemie entwickelt“, sagt Flebbe.

Das Auf und Ab der im Zusammenhang stehenden Inzidenz- und Vermietungszahlen hat Flebbe nun schon mehrfach erlebt. Umso mehr setzt sie derzeit auf Angebote, die auch mit verminderter Teilnehmerzahl funktionieren. So sind die sogenannten Kreativkurse die Angebote, die regelmäßig ausreichend Interessenten locken. Dafür wird der dritte Raum, das 56 Quadratmeter große, helle Atelier genutzt. Dort ist ein flexibler, an die jeweiligen Bedürfnisse anpassbarer Arbeitsbereich mit bis zu 14 Plätzen eingerichtet, Werkzeuge und Materialien, Staffeleien und Zuschneidetische, ein Beamer und Internet für vielfältigste Projekte stehen den Teilnehmern zur Verfügung.

Die neueste Idee: ein freier Maltreff

Hier lernen die Teilnehmer, wie man Collagen erstellt, mit Acrylfarbe spachtelt oder originelle und kreative Kränze oder Gestecke herstellt. „Wir versuchen, immer wieder neue Themen aufzunehmen“, sagt Flebbe. Gemeinsam mit der Barsinghäuser Künstlerin Andrea Wildhagen hat sie bereits die nächste Idee entwickelt: einen freien Maltreff. „Es gibt ganz viele Menschen, die alleine für sich zu Hause malen, die aber häufig keinen richtigen Platz oder nicht das richtige Material zum Malen haben. Und es gibt Menschen, die sich weiterentwickeln wollen, aber dies nicht alleine schaffen und Rat benötigen“, erklärt Wildhagen den Gedanken hinter dem neuen Angebot. Bei dem Maltreff, der wahrscheinlich im 14-tägigen Rhythmus angeboten werden soll, könne man gemeinsam – im kleinen Kreis von höchstens sechs Personen – voneinander profitieren, sich beim anderen Dinge abschauen, Tipps holen oder einfach drauflos malen, sagt die Künstlerin. „Wir bieten an diesen Tagen unsere Unterstützung an – egal, ob jemand zeichnen oder malen will“, so Wildhagen.

Personen, die sich für die Teilnahme an den Maltreffs interessieren, können sich bei Martina Flebbe unter Telefon (0159) 06480938 melden oder sich auf ihrer Webseite unter www.studio38a.de über die Angebote informieren. So läuft etwa am Mittwoch, 26. Januar der Workshop „Collagen gestalten“. Für Dienstag, 1. Februar, wird der Kurs „Acryl trifft Metall“ angeboten, und am Donnerstag, 3. Februar steht der Workshop „Vom Foto zum Bild“ über abstrakte Bildgestaltung und das Zusammenführen von Fotoausschnitten aus Zeitschriften zu einem Acrylbild, auf dem Programm. Interessenten können sich noch anmelden.

Von Mirko Haendel