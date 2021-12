Barsinghausen

Kurz vor Weihnachten kommt das Barsinghäuser Tierheim an der Ludwig-Jahn-Straße wieder an seine Grenzen: Nahezu alle Plätze für Hunde, Katzen und Kleintiere sind belegt. Zuletzt habe der Verein insbesondere viele Katzen aus Notfällen übernehmen müssen. Außerdem gibt es weniger Anfragen von Interessenten, die ein Tier aus dem Heim bei sich aufnehmen wollen.

Nach Angaben von Vereinssprecherin Andrea Wildhagen sind die Vermittlungen von Heimtieren seit dem Sommer spürbar zurückgegangen. „Bis dahin hatten wir ständig Anfragen, aber das hat dann plötzlich nachgelassen“, sagt Wildhagen, die als Schriftwartin auch dem Vorstand angehört.

Über die Gründe für diese Entwicklung lasse sich nur spekulieren. Zwar sei das Tierheim wegen der Corona-Krise für den regelmäßigen Besuchsbetrieb immer noch geschlossen – „aber wenn sich jemand für ein Tier interessiert, dann vereinbaren wir einen Termin mit ausreichend Zeit“, sagt die Sprecherin. Niemand werde abgewiesen.

Tiere sind keine Geschenke

Allerdings achte der Verein penibel genau darauf, wohin ein Tier abgegeben werde – oder eben auch nicht. Gerade auch in der Vorweihnachtszeit sei es wichtig, dass sich alle Beteiligten ihrer Verantwortung für das Tier bewusst seien. „Tiere sind keine Geschenke“, betont Wildhagen.

Immerhin trage die Aufklärungsarbeit aus den vergangenen Jahren offenbar ihre Früchte. Denn es seien in jüngster Vergangenheit keine Fälle bekannt, dass Tiere nach Weihnachten quasi als „Geschenkirrtum“ im Heim abgegeben der gar ausgesetzt wurden. „Zum Glück schaffen sich die meisten Menschen nicht leichtfertig ein Tier an, sondern machen sich Gedanken und überlegen ganz genau, ob ein Tier zu ihnen passt“, sagt sie.

Tierheim in Barsinghausen: Wegen der Pandemie ist die Einrichtung für Besucher geschlossen. Wer ein Tier abholen oder hinbringen möchte, muss einen Termin vereinbaren. Quelle: Jennifer Krebs

Momentan betreut die Tierschutzverein in seinem Heim am Deisterrand vier Hunde, 17 Katzen sowie 15 Kaninchen. Damit sei das Hundehaus mit seinen vier Zwingern komplett belegt, und auch das Katzenhaus habe keine freien Zimmer mehr. Im Kleintierhaus sein allenfalls noch Platz für einige Meerschweinchen. Mehrfach habe der Verein zuletzt Katzen aus Notfällen übernehmen müssen. „Wenn zum Beispiel die Besitzer gestorben sind und die Familienangehörigen das Tier nicht übernehmen können oder wollen“, erläutert Wildhagen.

Bauplanung für 2022

Fortschritte macht der Tierschutzverein Barsinghausen bei seinen Bauplanungen für 2022. Der Verein will im Frühjahr seinen Bürocontainer direkt hinter dem Eingangsbereich in eine Quarantänestation für Katzen und Kleintiere umbauen. dann Büro zieht dann nach nebenan in das ehemalige Hundehaus, das derzeit noch als Lagerraum dient.

Jedes neue Tier muss nach der Aufnahme im Tierheim zunächst für mindestens zwei Wochen in eine Quarantäne und von allen anderen Tieren separiert werden. Bislang habe der Verein zu diesem Zweck einen abgeschlossenen Raum für Katzen und Kleintiere genutzt. Für Hunde ist bereits im 2019 eröffneten neuen Hundehaus ein separater Quarantäneraum vorhanden.

70.000 Euro als Rücklage

Mittlerweile habe es erste Gespräche mit den Handwerksfirmen gegeben, und die Quarantänekäfige seien bestellt worden. Für den Bau hat der Tierschutzverein eine zweckgebundene Rücklage von 70.000 Euro gebildet sowie Fördermittel beantragt.

Als großen Erfolg bezeichnete Andrea Wildhagen am Wochenende die jährliche Aktion „Ein Gabentisch für Tiere“: Dank einer großen Spendenbereitschaft nahmen der ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer großen Mengen an Tierfutter sowie Körbchen, Spielzeug, Kuscheldecken, Stroh und Streu, Toiletten- und Trageboxen sowie Reinigungsmittel für den Heimbetrieb entgegen. Als Dankeschön gab es selbstgebackene Kekse für die Spenderinnen und Spender.

Von Frank Hermann