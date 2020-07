Barsinghausen/Göxe

Immer mehr Ahornbäume im Barsinghäuser Stadtgebiet und darüber hinaus sind von der sogenannten Rußrindenkrankheit befallen. Diese Pilzerkrankung, die die Bäume nach und nach absterben lässt, ist auch für Menschen gefährlich: Nach Mitteilung der Stadtverwaltung können die rußähnlichen Pilzsporen erhebliche Krankheitssymptome verursachen, wenn sie eingeatmet werden.

Die Verwaltung hat reagiert und angekündigt, befallene Bäume auf eigenen Flächen kurzfristig zu markieren und abzusperren sowie die Ahorne so schnell wie möglich fällen zu lassen. Viele betroffene Bäume befinden sich laut Mitteilung der Stadt im Zechenpark zwischen Egestorfer Straße und Egestorfer Kirchweg und auch auf dem Kucksberg im Waldgebiet oberhalb der Ortschaft Göxe.

Wind verteilt Pilzsporen

Der Rußrindenpilz war ursprünglich in Nordamerika heimisch und ist nach Angaben der Stadtverwaltung erstmals im Jahr 2005 in Deutschland aufgetreten. Er schädigt insbesondere Bergahornbäume, aber auch Spitz- und Feldahorne. Der Pilz breitet sich über Sporen aus, die sich über den Wind verteilen und an der Rinde umliegender Bäume ablagern. Betroffene Bäume sterben innerhalb weniger Jahre ab.

Die Rußrindenkrankheit ist gut erkennbar: Auf dem Stamm bildet sich der charakteristische schwarze, rußartige Belag aus den gesundheitsgefährdenden Sporen. Diese Sporen, so warnt die Stadtverwaltung, könnten bei intensivem Kontakt eine allergisch bedingte Entzündung der Lungenbläschen hervorrufen. Die Symptome könnten dabei Reizhusten, Fieber, Atemnot und Schüttelfrost sein. Die Beschwerden können Stunden, teilweise aber auch mehrere Tage oder Wochen anhalten.

Analyse bestätigt Vermutungen

Das städtische Tiefbauamt hat von mehreren betroffenen Bäumen Rindenproben durch das Pflanzenschutzamt der Landwirtschaftskammer Niedersachsen prüfen lassen. Das Ergebnis fiel eindeutig aus: In allen Fällen habe sich der Verdacht hinsichtlich der Baumkrankheit bestätigt. „Stadteigene betroffene Bäume werden unter Beachtung hoher Sicherheitsanforderungen auch hinsichtlich der fachgerechten Entsorgung kurzfristig gefällt“, kündigt das Tiefbauamt an. Die Stadt werde zudem Privateigentümer mit öffentlich zugänglichen Waldgebieten informieren, sofern dort Verdachtsfälle bekannt seien.

Zu den Bereichen mit befallenen Bäumen gehört auch der Wald oberhalb von Göxe, der vom Göxer Waldkindergarten intensiv genutzt wird. Laut dem Tiefbauamtsleiter Michael Dettmann gibt es inzwischen Absprachen mit der Einrichtung, welche Bereiche des Waldgebiets zurzeit nicht genutzt werden dürfen. Zudem seien betroffene Areale abgesperrt worden. Allerdings gehört der Göxer Wald nicht der Stadt, sondern befindet sich im Eigentum einer Forstinteressengemeinschaft. Diese müsse die befallenen Bäume selbst beseitigen, sagt Dettmann.

Bergahornbäume - so wie dieses noch sehr junge Exemplar – sind empfänglich für die Rußrindenkrankheit. Quelle: Patrick Seeger/dpa

Waldkindergarten sieht für sich keine Gefahr

„Die Problematik ist uns bekannt“, bestätigt Tiina Tiainen vom Trägerverein des Göxer Waldkindergartens. Allerdings konzentrierten sich die befallenen Bäume auf den Südrand des Waldgebiets, es handele sich um zwei gut eingrenzbare Areale. „Der von uns genutzte Bereich ist zum Glück nicht betroffen“, sagt Tiainen. Insbesondere der Lieblingsplatz der Kinder auf der Bergkuppe liege abseits der vom Rußrindenpilz befallenen Bäume.

Im Göxer Waldkindergarten hat gerade die einmonatige Sommerschließzeit begonnen. „Wir hoffen, dass das Problem vielleicht schon beseitigt ist, wenn wir wieder öffnen“, sagt Tiainen. Kontakte auch zur Forstinteressengemeinschaft gebe es bereits.

Von Andreas Kannegießer