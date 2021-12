Barsinghausen

Am vergangenen Dienstag war die Eröffnung des mobilen Impfzentrums in Barsinghausens Innenstadt genau zwei Wochen her. Die Barsinghäuser Stadtverwaltung und das Gesundheitsamt der Region Hannover haben auf Anfrage dieser Zeitung nun eine erste Bilanz gezogen. Noch immer machten die sogenannten Booster-Impfungen den größten Teil der Impfungen aus.

Täglich mehr als 300 Impfungen

Die Nachfrage der Bürger ist deutlich sichtbar: Jeden Morgen bildet sich wieder eine lange Schlange vor dem Impfzentrum an der Marktstraße. In den vergangenen Tagen sind nach Einschätzung der Organisatoren rund 3000 Impfdosen des Präparates von Biontech verabreicht worden. Pro Tag seien zwischen 350 und 550 Besucherinnen und Besucher gezählt worden, ergänzt Matthias Wuttig aus dem Gebäudewirtschaftsamt der Stadt. Er hatte gemeinsam mit seinen Kolleginnen und Kollegen binnen weniger Tage die logistischen Voraussetzungen für das gemeinsame Impfzentrum geschaffen.

Deutlich mehr Booster- als Erstimpfungen

„Zwar sind die Auffrischungsimpfungen mit deutlichem Abstand der maßgebliche Teil, seit ein paar Tagen beobachten wir aber auch vermehrt Erstimpfungen“, erklärt der Mitarbeiter des Gebäudewirtschaftsamtes weiter. Angesichts der weiterhin hohen Nachfrage solle das Angebot des Impfzentrums bis auf Weiteres bestehen bleiben, bestätigt die Verwaltung.

Gerüchteweise sei immer wieder von einer absehbaren Schließung berichtet worden. Wuttig stellt jedoch klar: „So lange die Besucherzahlen weiterhin so hoch sind, kann davon jedoch keine Rede sein.“

Website beantwortet wichtigste Fragen

Bürgermeister Henning Schünhof betont, die Verwaltung bekomme neben der Frage nach der Dauer des örtlichen Impfangebots auch Anfragen zu Themen wie dem eingesetzten Impfstoff und der Frist zwischen der Auffrischung und der vorangegangenen Impfungen. „Mittlerweile haben wir mehr als 200 Anrufe und E-Mails in den unterschiedlichen Ämtern gezählt“, sagt Schünhof. Angesichts dessen hat die Verwaltung der städtischen Website eine Seite vorgeschaltet, über die man per Klick die häufig gestellten Fragen und die dazugehörigen Antworten einsehen kann.

Bezüglich der eingesetzten Impfstoffe teilt die Veraltung mit, dass in den kommenden Tagen vermehrt das Vakzin von Moderna zum Einsatz kommen soll. „Die Information, welcher Impfstoff – ob Moderna oder Biontech – an welchem Tag gespritzt wird, liegt uns selbst allerdings nicht vor“, betont Stadtsprecher Benjamin Schrader. Diese Frage könne nur das Gesundheitsamt der Region Hannover beantworten.

Weitere Informationen zu den Impfaktionen finden sich im Internet auf hannover.de. Telefonisch ist das Gesundheitsamt unter (0511) 6160 zu erreichen.

Von Mirko Haendel