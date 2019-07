Barsinghausen

Die Resonanz kam direkt und unverblümt. „Einfach traumhaft ist das hier“, sagte eine Besucherin, die die Veranstaltung Offene Pforte genutzt und den Garten von Aleksandra Pristin in Groß Munzel angeschaut hatte.

Zum 20. Mal nimmt Pristin mit ihrem Garten an der Aktion der Offenen Pforte teil. Der Garten an sich ist schon beeindruckend genug, aktuell ist in dem Garten sogar noch zusätzlich bis zum 24. August die Ausstellung Raum und Zwang mit Exponaten der Künstler Natalie Deske, Stephan Marienfeld und Uwe Schloen integriert.

Die Idee dazu kam Pristin vor zwei Jahren – obwohl sie dies, weil sie zusammen mit ihrem Mann Hans-Dieter auch gern Kunstausstellungen besucht, schon von Beginn an vorhatte. „Daher haben wir die Verknüpfung von Garten und Kunst mal im Vorjahr probiert und damit gute Erfahrungen gemacht.“ Denn der Gedanke dahinter war, „dass wir dann nicht nur Besucher haben, die sich für Pflanzen und Bäume, sondern auch für Kunst interessieren“.

Zwang zum Pflanzenkaufen

Ihrer Meinung nach passen die Bleiobjekte von Schloen, die beispielsweise sechs Koffer darstellen und überall in ihrem Garten verteilt sind, perfekt zum Raum-Zwang-Motto. „Heutzutage wollen die Menschen überall hin – und das alles meist unter Zeitdruck“. Ein bestimmtes Thema verfolgt sie in ihrem Garten nicht, hat auch keinen besonderen Favoriten. „Ich mag die Linien gern und fühle mich davon geleitet, wenn ich durch den Garten gehe.“

Der Garten in Groß Munzel ist 4500 Quadratmeter groß. Quelle: Stephan Hartung

Der Mix in ihrem Garten ist regional und international, auf dem Pflanzenmarkt in Hannover kauft sie ein. Zudem besitzt sie große Netzwerke über die sozialen Medien, um sich mit Experten auszutauschen. Sie unternimmt aber auch Fahrten zur eigenen Fortbildung nach England oder in die Niederlande. „Wenn mir eine Pflanze gefällt, muss ich sie kaufen. Das ist ein Zwang – ähnlich wie bei anderen Frauen mit Schuhen“, sagt Pristin und lacht.

NDR dreht Garten-Doku

Was die wenigsten Besucher, die am Wochenende die Offene Pforte in Groß Munzel nutzen, wissen: Das Gelände hat Kultstatus unter Gartenfreunden. Bereits in diesem Jahr machten sieben Busreisen mit jeweils 50 Personen an Bord Station in Groß Munzel, die Teilnehmer kommen aus ganz Deutschland und sogar aus Dänemark.

Insider wiederum wissen, dass der Garten von Pristin gewissermaßen prominent ist. Fachzeitungen haben über das 4500 Quadratmeter große Areal bereits berichtet. Ein Team vom Norddeutschen Rundfunk dreht aktuell eine ausführliche Garten-Dokumentation, kommt mehrmals im Jahr für Aufnahmen von jahreszeitbedingten Veränderungen vorbei, und strahlt die Sendung im März 2020 aus.

Viel Arbeit, auch bei Dunkelheit

Damit der Garten so aussieht wie er aussieht – klar, da steckt viel Arbeit drin. Pristin ist berufstätig, arbeitet als Beraterin in der IT-Branche. „Daher bleibt oft nur das Wochenende für mein Hobby. Dann wird aber auch durchgehend im Garten gewerkelt“, sagt Pristin, die von ihrem Mann in handwerklichen und technischen Dingen unterstützt wird. Und nicht nur damit. „Manchmal bin ich bis zum späten Abend im Garten. Dann kommt mein Mann raus und bringt mir eine Taschenlampe.“

Von Stephan Hartung