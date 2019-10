Landringhausen

Dieser Ort hat was zu bieten: Die Landringhäuser organisieren immer wieder Aktivitäten in ihrem Dorf und wollen so die Gemeinschaft stärken. „Die großen Fragen des Zusammenlebens stehen nach einer jüngsten repräsentativen Umfrage oben an bei den Sorgen der bundesweiten Bevölkerung. Nicht so in Landringhausen“, schreibt Hort Köber von den Plattfüßen Landringhausen. Der kleine Ortsteil von Barsinghausen mausere sich – Dank des Engagements der örtlichen Vereine, der Plattfüße, der Feuerwehr und unterschiedlicher Initiativen.

Oktoberfest im urigen Ambiente

Die „Kantina Rustica“ auf dem Bleinroth-Gelände feiert am Mittwoch, 2.Oktober, ab 17 Uhr ihr Oktoberfest – mit den Stockbachtaler Musikanten.

Brückenschlag mit Brückenfest

„Im 18. Jahrhundert erzürnten sich die beiden Ortschaften Landringhausen und Groß Munzel in einem Gemarktungsstreit derart, dass im Bereich der Aue in überfallgeprägter Fehde Gräben zugeschüttet und Zäune niedergerissen und wieder aufgebaut worden sind“, sagt Körber.

Der Neubau der Brücke an der Südaue sei auch die Eröffnung einer neuen Wegeverbindung zwischen diesen beiden Nachbarorten, die schon längst in vielen Bereichen ein sinnvolles sowie nützliches Miteinander pflegen. Neben der Brücke im Bereich der Sängerlaube ist ein echter Treffpunkt für Spaziergänger, Fahrradfahrer und Erholungssuchende entstanden. Dazu gehört jetzt auch eine große hölzerne Schutzhütte mit Tischen und Bänken im Inneren und weiteren Bänken davor.

Die Initiatoren Arnd von Hugo, Wilfried Warneke und Dietmar Redlich planen für Mitte bis Ende Oktober ein Brückenfest für alle Bürger beider Ortsteile.

Die gute Tat der Plattfüße:

Gut erhaltene Lektüre, für jede Altersklasse und kostenlos: In Landringhausen können künftig alle Dorfbewohner von diesem Angebot profitieren. „Die gute Jahrestat der Plattfüße“ wird ein neuer Bücherschrank in der Ortsmitte sein, direkt neben der Kirche und dem Gasthaus im Wartehäuschen der Buslinie am Platz der alten Telefonzelle. Gegen Ende Oktober soll es eine Feier am Schrank geben.

Landringhausen singt

„ Landringhausen singt“ im Raum für Körper und Seele: Ursula Gorgass wird in ihrem „Raum für Körper und Seele“ am Freitag, 15. November, von 19 bis 21.30 Uhr auf dem Bleinroth-Gelände ein „bereiendes und heiteres“ offenes Singen von bekannten Evergreens und Hits starten.

Adventsfeuer in der Dorfmitte

Abwechselnd mit dem bereits etablierten Adventsmarkt, überlegt die Dorfgemeinschaft für die Einwohner ein „ Adventsfeuer in der Dorfmitte“ zu veranstalten. Die Premiere ist für Sonnabend, 30. November, geplant –sollten sich genug Helfer finden.

