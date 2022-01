Ostermunzel

In der Ortsdurchfahrt in Ostermunzel gilt künftig Tempo 30. Seit einigen Tagen stehen die neuen Schilder. Damit darf man jetzt im ganzen Dorf nicht mehr schneller als 30 Stundenkilometer fahren. Die Stadt hat die Temporeduzierung mit der Region Hannover als zuständiger Baulastträger abgestimmt. „Die Geschwindigkeitsreduzierung hat für uns wie für die Region einen Projektcharakter, da wir Erfahrungen mit diesen Maßnahmen sammeln wollen“, sagt Eric Möhle vom Barsinghäuser Ordnungsamt.

Das Tempolimit soll den Radverkehr fördern und den Verkehr auf der Ortsdurchfahrt in Ostermunzel sicherer und leiser machen. „Wir freuen uns, dass sich die Regionsverwaltung nach anfänglichem Zögern doch noch angeschlossen hat“, sagt Barsinghausens Bürgermeister Henning Schünhof.

Wunsch der Anwohnerinnen und Anwohner

Die Anwohnerinnen und Anwohner fordern schon lange Tempo 30 auch in der Ortsdurchfahrt in Ostermunzel. Vom städtischen Verwaltungsausschuss gab es schließlich im letzten Sommer grünes Licht für eine entsprechende Umsetzung. Daraufhin habe es in den vergangenen Monaten einen umfangreicher Schriftverkehr zwischen unterschiedlichen Behörden und Beteiligten gegeben. „Angesichts dessen bin ich sehr zufrieden, dass wir den Beschluss innerhalb eines halben Jahres umsetzen konnten“, so der Bürgermeister.

Von Jennifer Krebs