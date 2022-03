Barsinghausen

Die Zahl der in Barsinghausen registrierten Hunde ist in den vergangenen Jahren deutlich angestiegen. Das wirkt sich auf die Steuereinnahmen aus. Mittlerweile nimmt die Stadt Barsinghausen fast 20.000 Euro mehr pro Jahr ein als noch 2018.

Der Zusammenhang scheint deutlich: Während der Pandemie arbeiteten viele im Homeoffice und in Kurzarbeit. Ein Großteil der Menschen hatte mehr Freizeit als zuvor, konnte diese Zeit aufgrund der Kontaktbeschränkungen aber nicht wie gewohnt nutzen. Bereits 2020 war zu beobachten, dass sich deutlich mehr Menschen als in den Vorjahren einen Hund als Haustier zulegten. Und der Trend hielt auch im folgenden Jahr an.

Auffälliges Anwachsen der Zahl

Da ist Barsinghausen keine Ausnahme. Im Jahr 2018 gab es in der Deisterstadt 2235 registrierte Hunde. Die Zahl der Vierbeiner stieg im folgenden Jahr lediglich um vier Exemplare auf 2239 Tiere an. Diese Steigerung ist wohl zu vernachlässigen und dürfte als übliche Schwankung betrachtet werden. Doch ist das anschließende Anwachsen der Zahl auffällig und sicherlich mehr als nur Zufall. Im Winter 2020 griff die pandemische Lage auch auf Deutschland über, das Corona-Virus breitete sich aus, es folgten Einschränkungen im täglichen Leben. Und im selben Jahr wuchs die Zahl der registrierten Hunde auf 2288 an – 53 Tiere mehr und somit eine Steigerung um zwei Prozent.

Dieser Trend setzte sich im darauffolgenden Jahr nochmals fort. Diesmal zählte das städtische Amt für Finanzen 2355 Hunde. Das waren noch einmal 67 Tiere mehr als im Vorjahr und somit erneut eine zweiprozentige Steigerung – allerdings bei einer bereits höheren Ausgangszahl. Im vierjährigen Zeitraum von 2018 bis 2021 ist die Zahl der in Barsinghausen registrierten Hunde also um 120 Tiere angewachsen, was einer Steigerung um fünf Prozent entspricht.

Steuereinnahmen steigen

Die Stadt hat seit mehreren Jahren die Hundesteuersätze nicht mehr erhöht, wie Stefan Zeidler, Leiter des Amts für Finanzen, betont. Doch allein aufgrund der gestiegenen Zahl an Tieren sind die Einnahmen gewachsen – von 267.805 Euro im Jahr 2018 auf 278.019 Euro ein Jahr später und von 274.11 Euro 2020 auf 286.529 Euro im Jahr 2021. Dies ist eine Steigerung um fast sieben Prozent, was bedeutet, das wahrscheinlich einige Hundebesitzerinnen oder -Besitzer sich einen zweiten oder dritten Hund angeschafft haben. In Barsinghausen betragen die jährlichen Hundesteuersätze 118 Euro für den ersten Hunde, 152 Euro für den zweiten Hund und 194 Euro für einen dritten Hund. Zum Vergleich: In Gehrden zahlen Hundehalter 96 Euro für den ersten Hund und 186 Euro für jeden weiteren Hund. In Wennigsen zahlen die Bürgerinnen und Bürger 90 beziehungsweise 140 Euro.

Im Barsinghäuser Stadtgebiet befinden sich zehn Hundekotbeutelspender (Gehrden: 25; Wennigsen: 4). Die Hunde der Barsinghäuser Hundebesitzerinnen und -Besitzer verbrauchen laut Verwaltung pro Jahr etwa 50.000 bis 60.000 Beutel. Der Stadt entstünden dadurch jährliche Kosten von circa 650 Euro, so Zeidler. Die Befüllung der Spender erfolge im Rahmen der regelmäßigen Papierkorbleerung, je nach Bedarf.

Von Mirko Haendel