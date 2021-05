Barsinghausen

Das vom Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) betriebene Corona-Schnelltestzentrum im Zechensaal an der Hinterkampstraße erfreut sich weiterhin großer Nachfrage. In dieser Woche ist auf dem Zechengelände bereits der 20.000. Test seit dem Start der Einrichtung Ende März registriert worden. Inzwischen gibt es auch drei weitere Testzentren in der Kernstadt, in denen sich Interessierte ebenso kostenlos einem offiziell anerkannten Corona-Schnelltest unterziehen können.

Testzentrum ist „Erfolgsgeschichte“

Das vom ASB betriebene Schnelltestzentrum sei „eine Erfolgsgeschichte“, sagte Bürgermeister Henning Schünhof (SPD) am Donnerstagabend während der Sitzung des Barsinghäuser Rates. Er würdigte insbesondere die Möglichkeit, ohne Anmeldung und auch an Sonntagen die Testmöglichkeiten in Anspruch zu nehmen. „Das ist ein Alleinstellungsmerkmal für uns in weitem Umkreis“, lobte Schünhof.

Corona-Schnelltestzentren müssen von der Region Hannover genehmigt werden, sofern die Dienstleistung für die Nutzer kostenlos angeboten wird, wie Regionssprecher Christoph Borschel erläutert. Der Bund erstattet den Anbietern ihren Aufwand. Die Dienstleistung ist immerhin so lukrativ, dass auch zwei private Anbieter inzwischen drei Testzentren – in kleinerem Maßstab als im Zechensaal – im Stadtgebiet betreiben.

Drei Testzentren auf Parkplätzen

Die Firma EcoCare ist gleich mit zwei Testeinrichtungen vertreten: auf dem Kaufland-Parkplatz hinter dem Bahnhof und auf dem Lidl-Parkplatz an der Steinklippenstraße. Beide Einrichtungen sind montags bis sonnabends von 9 bis 19 Uhr geöffnet. Terminbuchungen sind im Internet auf der Seite buergertest.ecocare.center möglich.

Darüber hinaus besteht ein weiteres offiziell genehmigtes Testzentrum der Firma H.i. Glove & Service GmbH ebenfalls an der Steinklippenstraße auf dem Parkplatz des Obi-Baumarktes. Terminbuchungen können auf der Internetseite gelsenkirchen.covidservicepoint.de vorgenommen werden.

Außer kostenlosen Antigen-Schnelltests sind dort auch kostenpflichtige PCR-Tests möglich. Die Region und die Barsinghäuser Stadtverwaltung betonen, dass die Betreiber von Testzentren nachweisen müssen, dass das Personal über die notwendige Sachkenntnis verfüge. Auch ein Hygienekonzept muss für jede Einrichtung vorliegen.

