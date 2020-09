Barsinghausen

Die Folgen der Corona-Pandemie führen zu für erheblicher Mehrarbeit insbesondere in den Sportvereinen. Nur mit großen Anstrengungen können die Ehrenamtlichen oftmals den Trainings- und Wettkampfbetrieb im Zuge des Infektionsschutzes organisieren. „Es ist ein Riesenaufwand, alles coronagerecht zu gestalten“, berichten die beiden Vorsitzenden des Handballvereins Barsinghausen ( HVB), Gerd und Benjamin Köhler. „Wir kommen mitunter an die Grenzen.“

Der HVB gehört mit rund 500 Mitgliedern und fast zwei Dutzend Mannschaften im Spielbetrieb zu den größten Handballvereinen in der Region Hannover. Weil der Handballsport in der Halle betrieben wird, sind die Regeln für den Sportbetrieb in Zeiten der Pandemie besonders streng.

Die Situation macht das Leben schwer

Gerd Köhler und sein Sohn Benjamin betonen aber, dass diese Regeln sinnvoll und notwendig seien, um Ansteckungen zu vermeiden. „Die Situation macht uns das Leben schwer, nicht die Verordnungen“, sagt Benjamin Köhler.

Im Juni hatten die Handballer nach dem kompletten Shutdown wieder unter Auflagen mit dem Trainingsbetrieb beginnen dürfen. Inzwischen bereiten sich die Mannschaften auf den Start des Wettkampfbetriebs vor. Nach jetzigem Stand werden bei den Spielen sogar Zuschauer dabei sein dürfen – allerdings maximal 60 bis 70 in der ansonsten für 350 Fans zugelassenen Glück-Auf-Halle.

Ausgeklügelte Regeln für die Hallennutzung

Die HVB-Verantwortlichen haben auf Basis der Corona-Verordnungen und in enger Abstimmung mit der Stadt Barsinghausen ein Nutzungskonzept für die Glück-Auf-Halle entwickelt. Dazu gehören ausgeklügelte Regelungen für die Laufwege im Gebäude, die Nutzung von Ein- und Ausgängen und die Registrierung aller Sportler und Besucher. Als Station für die Registrierung haben die HVB-Sportler eigens einen Tresen mit Acrylglasschutz gebaut, an dem die schriftlichen Formalien erledigt werden müssen.

Der Verein plant derzeit, die wenigen Zuschauerplätze im Vorfeld der Partien per Onlineanmeldung zu vergeben. Es sei bitter, dass dann Fans an den Spieltagen wahrscheinlich draußen bleiben müssten, sagt Benjamin Köhler. „Aber es geht nicht anders.“

Viel mehr Helfer sind notwendig

Das Hallenkonzept habe immer wieder umgearbeitet und angepasst werden müssen, sobald sich die Vorgaben geändert hätten – „manchmal im Wochenrhythmus“, berichtet Benjamin Köhler. „Das war schon eine Herausforderung.“ Mitunter habe der Vorstand bis 3 Uhr nachts per Video konferiert, um Lösungen zu finden. „Wir haben oft gedacht: ,Das geht doch gar nicht‘ – und es geht doch.“

Saisonvorbereitung in Corona-Zeiten: HVB-Trainer Jürgen Löffler (rechts) hat das Krafttraining seiner Jugendteams auf die Wiese hinter der Glück-Auf-Halle verlegt. Quelle: Andreas Kannegießer

Das ist aber längst nicht alles: Die Corona-Regeln sind nur mit viel personellem Mehraufwand umzusetzen. So braucht der Verein nach den Worten der beiden Vorsitzenden zusätzliche Übungsleiter, weil die Trainer nicht mehr mehrere Gruppen direkt hintereinander betreuen dürfen. Wenn jetzt der Spielbetrieb startet, sind ständig mindestens drei freiwillige Helfer in der Sporthalle notwendig, die sich um den Einlass, die Registrierung und die Einhaltung der Regeln kümmern. Insgesamt werde allein dafür ein Team von 15 bis 20 zusätzlichen Ehrenamtlichen gebraucht, damit die Arbeit auf viele Schultern verteilt werden könne, sagt Benjamin Köhler.

Vorstand sieht sich bestätigt

Der HVB sieht sich in seiner Linie bestätigt, alle Regeln strikt einzuhalten, auch wenn das offenbar nicht in allen Sportvereinen so gehandhabt wird. „Bisher hatten wir noch keinen Fall einer Corona-Infektion im Verein“, betont der Vorsitzende. Deshalb gelte „ein großer Dank den Mitgliedern, dass sie alles mitgetragen haben – und das mit wenig Murren“. Auch die Sponsoren seien fast alle bei der Stange geblieben. Angesichts der Umstände sei das „grandios“, sagt Gerd Köhler.

Für die Aktiven gestalte sich der Sportbetrieb inzwischen schon wieder „sehr nahe an der Normalität“, sagt Benjamin Köhler. „Aber beim Drumherum sind wir noch sehr weit von Normalität entfernt.“ Sein Vater Gerd betont, dass im Verein alle froh seien, „dass es überhaupt wieder losgeht und soziale Kontakte möglich sind“.

Lob für gute Zusammenarbeit mit der Stadt

Dankbar ist der Verein auch der Stadt Barsinghausen – einerseits für die finanzielle Unterstützung aus dem Corona-Hilfsfonds, andererseits für die enge Zusammenarbeit mit der Verwaltung. „Die Kommunikation ist immer optimal gelaufen“, sagt Gerd Köhler. Es habe stets „ganz schnelle Rückmeldungen“ gegeben.

Für die nächsten Monate sind die HVB-Verantwortlichen verhalten optimistisch. Ab nächster Woche werden in der Glück-Auf-Halle auch die bisher noch gesperrten Duschen und Umkleideräume wieder nutzbar sein. Dennoch sind weitere Herausforderungen absehbar: So bedauert der Vorstand die für manche Spielklassen sehr eng getaktete Terminplanung des Handballverbandes. Im Winter zur allgemeinen Erkältungszeit werde es bei entsprechenden Symptomen in den Familien schon aus Vorsicht viele Ausfälle bei Aktiven und Helfern geben, erwarten Gerd und Benjamin Köhler. Ihr Zwischenfazit: „Die ganze Saison kann sehr anstrengend werden.“

Von Andreas Kannegießer