Barsinghausen

Die kleine Wirtschaft ist Kult und ihr Wirt ein Original: Am 1. April 1997 eröffnete Milisav Markovic, genannt „Marko“, an der Bahnhofstraße seinen Weinladen. Dort finden Weinliebhaber immer ein erlesenes Tröpfchen. Lokalpolitiker, Vereinsvorsitzende und Künstler sind Stammgäste, und nicht selten wurde schon bis spät in die Nacht gefeiert. Doch damit könnte demnächst Schluss sein. Markovic wird nach 25 Jahren hinter dem Tresen Ende März in den beruflichen Ruhestand gehen. Jetzt ist er auf der Suche nach einem Nachfolger. Ob das Weinhaus weitergeführt wird, ist ungewiss.

Die Zeiten sind nicht einfach: Bereits vor der Pandemie war das sogenannte Kneipensterben in vollem Gange. Allein in Barsinghausen dürften in den vergangenen 25 Jahren mehrere Dutzend Gastwirtschaften geschlossen haben. Und dann auch noch Lockdown, Abstandsregelung, Maskenzwang, Auslastungsbegrenzung und Impfnachweis. „Ich habe aus Liebe zum Wein meinen Beruf immer gern gemacht, meine Gäste haben mir viel Spaß bereitet“, betont Markovic. „Doch jetzt bin ich echt froh, dass ich in diesem Jahr das Rentenalter erreiche. In der aktuellen Situation macht das alles keinen wirklichen Sinn.“

Nachfolger gesucht

Der gebürtige Mazedonier kam 1978 der Liebe wegen nach Deutschland und arbeitete zunächst 17 Jahre lang als Vertriebsleiter in der Weinbranche, bis er sein Weinhaus eröffnete. Er hofft trotzdem, einen Nachfolger zu finden. „Es wäre wirklich schön, wenn es jemand weiterführt“, sagt er und ergänzt lachend: „Schließlich möchte ich selbst hier sitzen und einen Wein trinken.“ Interessenten bietet Markovic seine Unterstützung an. Schließlich habe er mittlerweile eine Menge Erfahrung, sagt er. Seine Telefonnummer lautet (01 76) 49 18 83 84.

Viel Atmosphäre auf wenig Raum: Marko’s Weinhaus ist bei vielen Weinliebhabern beliebt und hat zugleich den Charme einer Eckkneipe. Quelle: Mirko Haendel

Einige Anfragen habe er bereits bekommen. Nicht immer seien sie akzeptabel gewesen, bedauert der Weinkenner. „Einen Mann habe ich kürzlich rausgeschmissen. Nachdem ich ihm alles gezeigt hatte, war sein Angebot eine echte Frechheit. Schließlich habe ich hier eine treue Kundschaft und mehrere Hundert hochwertige Weine im Lager“, sagt Markovic verärgert.

Der Laden ist wie ein Wohnzimmer

Seine Emotionalität ist sicherlich ein Grund für die Beliebtheit bei seinen Gästen. Er hält nicht hinter dem Berg mit seiner Meinung, kann zugleich sehr höflich sein, Geschichten erzählen und weiß, wie er jeden Einzelnen zu nehmen hat. „Der Laden ist wie ein Wohnzimmer“, sagt der 64-Jährige, „ganz familiär und eine gute Mischung zwischen Jung und Alt.“ Die drei Stammgäste Gerd Fröchling, Peter Kahl und Klaus J. Böling, die am Tresen sitzend an ihrem Wein nippen, nicken bestätigend.

Warum er Stammkunde sei? „Hier ist es einfach toll und gemütlich. Uns verbindet mittlerweile auch eine Freundschaft“, sagt Fröchling. „Ja, Marko, du bist ein Mensch, den man nicht vergisst. Das kannst du uns doch nicht antun. Wo sollen wir denn hin, wenn du aufhörst?“, klagt Kahl halb scherzend, halb im Ernst. „Ist mir völlig egal, wo ihr abbleibt. Ich kümmere mich jetzt um meine Enkelkinder und bin demnächst jedes halbe Jahr in Mazedonien“, poltert Markovic. Sein Grinsen verrät, dass es ihm nicht egal ist.

Mit 40 Leuten auf 25 Quadratmetern

Er habe mit seinem Weinhaus eine tolle Zeit erlebt und viele nette Menschen kennengelernt. Die Namen drei bereits Verstorbener sind ihm besonders wichtig zu erwähnen: „Fritz Stöcker, Udo Mientus, Rainer Neschen – tolle Menschen, die alle hier saßen“, erinnert sich Markovic und kommt ins Schwärmen. „Wisst ihr noch, wie wir hier auf den 25 Quadratmetern mal mit 40 Leuten gefeiert haben? Und da hatten wir sogar Livemusik. War ganz schön eng.“

Sein Weinlokal sei von Beginn an von den Barsinghäusern sehr gut angenommen worden. „So etwas hat damals gefehlt“, bestätigt Fröchling. Und werde vermutlich auch zukünftig wieder fehlen, befürchtet Markovic. „Die Situation der Gastronomie in Barsinghausen war auch vor Corona nicht rosig, aber jetzt steht vielen das Wasser bis zum Hals“, urteilt der Gastwirt. Für ihn bleibe jetzt nur noch, sich nach einem Nachfolger umzuschauen. „Und ich möchte mich bei allen Stammkunden, Gästen und Freunden sehr bedanken für die Treue und schöne Zeit“, gibt Markovic zu Protokoll und schenkt sich dann selbst einen kleinen Wein ein.

Von Mirko Haendel