Barsinghausen

Wie lassen sich leerstehende Ladengeschäfte und andere Gebäude in der Stadt neu beleben? Ideen für eine neue Nutzung der Leerstände hat am Sonnabend der Kulturverein Krawatte bei einem sogenannten Stadtspaziergang gesammelt. Im Mittelpunkt stand dabei insbesondere das baufällige Fachwerkhaus am Thie, für dessen Erhalt sich eine private Initiative einsetzt. Erste Anregungen für eine Um- und Neugestaltung des 194 Jahre alten Gebäudes an zentraler Stelle in der City gibt es bereits.

„Abriss wäre Katastrophe“

Bereits seit mehreren Jahren steht das Fachwerkhaus leer, nachdem zuletzt ein Friseurgeschäft ausgezogen war. „Wir haben Angst, dass dieses markante Gebäude direkt am Thie kurz vor dem Abriss steht. Das wäre eine Katastrophe für Barsinghausen“, sagt Rainer Krabbe. Zusammen mit Friedegund Howind und mit Ingo Meier bemüht sich Krabbe darum, dem 1827 errichteten Haus eine Perspektive zu geben – und damit auch die Barsinghäuser Innenstadt mit neuen Impulsen zu beleben.

Sie bemühen sich in einer Privatinitiative um den Erhalt des Fachwerkhauses am Thie: Friedegund Howind, Ingo Meier und Rainer Krabbe. Quelle: Frank Hermann

Denkbar sei unter anderem, die Innenfläche von rund 220 Quadratmetern für mehrere kleine Ladengeschäfte aufzuteilen. „Wie in einer Minimarkthalle. Dann könnten sich mehrere Geschäftsleute die Miete teilen“, erläutert Rainer Krabbe, nach dessen Angaben der private Hauseigentümer eine Monatsmiete von etwa 2200 Euro sowie eine Mindestlaufzeit von zehn Jahren anstrebt. Unter diesen Bedingungen sei der Eigentümer wohl bereit, das Gebäude zu sanieren.

Kreativer Treffpunkt?

Zu den weiteren Möglichkeiten einer künftigen Nutzung gehöre die Schaffung eines kreativen Treffpunktes in Kombination mit einem Café- und Kneipenbetrieb. Auf einer kleinen Bühne ließen sich zum Beispiel Lesungen, Musikkonzerte und Kleinkunstauftritte realisieren. Für das Café- und Kneipenkonzept mit Speisen und Getränken ließen sich eventuell die benachbarten Gastronomen mit einbinden.

Das 1827 erbaute Fachwerkhaus am Thie steht seit vielen Jahren leer. Quelle: Frank Hermann

„Auf unserer Ideensammlung stehen auch ein Stadtmuseum, eine zentrale Anlaufstelle für den Tourismus, ein Musikhandel, ein Dauerflohmarkt für soziale und kulturelle Projekte oder vielleicht sogar eine Art Bürgercafé der Stadt“, sagt Ingo Meier. Passanten konnten am Sonnabend weitere Ideen auf einer Liste eintragen und sich an einer Unterschriftenaktion zum Erhalt des Fachwerkhauses beteiligen.

Denkprozesse anstoßen

Leerstände mit Kunst und Kultur neu zu beleben – diesen Ansatz hat auch der Kulturverein Krawatte mit seinem Stadtspaziergang im Blick. Zu den Stationen des Spaziergangs gehören am Sonnabend die Kulturfabrik an der Egestorfer Straße, die in eine ehemalige Krawattenfabrik einzieht, sowie zum Abschluss das Fachwerkhaus am Thie. „Wir wollen Denkprozesse anstoßen und Möglichkeiten aufzeigen, wie sich verlassene Objekte erhalten und wieder nutzbar machen lassen“, erläutert Bärbel Cronau-Kretzschmar vom Vorstand des Kulturvereins.

So sieht’s im Innenbereich des 194 Jahre alten Fachwerkhauses aus. Quelle: Frank Hermann

Auch die Architektenkammer Niedersachsen steht hinter den Bemühungen, die Innenstädte nicht weiter veröden zu lassen, sondern mithilfe innovativer Konzepte für die Menschen attraktiver zu machen. „Viele Innenstädte leiden unter dem boomenden Onlinehandel, und ehemals florierende Ladengeschäfte geben auf. Es geht darum, wie Städte ihre Lebendigkeit erhalten wollen“, sagt Robert Marlow, Präsident der Architektenkammer, als Teilnehmer des Stadtspaziergangs.

Das Fachwerkhaus am Thie stehe an einem zentralen Platz, der Wegeverbindungen aus allen vier Himmelsrichtungen zusammenführe. „Dieses prägnante Haus aus dem Jahr 1827 zu erhalten, das würde auch die Identifikation mit der eigenen Stadtgeschichte zeigen“, betont der Fachmann.

Von Frank Hermann