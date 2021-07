Barsinghausen

Auf dem Schulhof der Adolf-Grimme-Schule in Barsinghausen liegen zahlreiche Jungen und Mädchen auf dem Boden. Betrachter fragen sich unwillkürlich, was das denn für ein Inlineskatetraining ist, das die Kinder hier absolvieren. Doch genau so soll es sein: Denn auch das Stürzen und richtige Hinfallen nimmt einen wichtigen Teil ein in den Lektionen von Inline-Trainer Ralf Kassen Bohlen.

An der Grundschule am Langenäcker steht der Freitag ganz im Zeichen des Inlineskateprojekts. Von morgens bis mittags erhalten alle 188 Schüler, jeweils jahrgangsweise, eine längere Lerneinheit auf Rollen. Und vom Fahren bis zum Bremsen und Stürzen ist das komplette Spektrum dabei. „Das gehört alles dazu. Denn die Kinder sollen erfahren, was für das Verhalten im Straßenverkehr wichtig ist“, sagt der Coach, den alle nur „Bohly“ nennen. Er kommt aus Hildesheim. Seine Firma Inline-Kurse.de ist nach seinen Angaben die einzige Inlineskateschule in Niedersachsen.

Nachdem Ralf Kassen Bohlen das Signal gegeben hat, werfen sich die Schüler auf den Boden. Quelle: Stephan Hartung

Die Sicherheit steht im Mittelpunkt

„Ich sehe viele glückliche Gesichter. Für die Kinder sind solche Aktionen wichtig“, sagt Schulleiterin Birgit Geyer. Sie berichtet davon, wie begeistert die Kinder reagiert haben, als im Vorfeld von der Idee eines solchen Projekttags berichtet wurde. „Im Ganztagsbereich haben Inlineskates bei uns einen hohen Stellenwert.“ Einige Schüler bewegten sich auf den Rollen daher schon recht gut, so Geyer.

Im Vorfeld galt es, diesen Tag vorzubereiten. Geyer ist es wichtig, ihre Stellvertreterin Elke Rüffer zu loben. „Sie hat Inlineskates, Protektoren und Helme organisiert, die wir für das Projekt ausgeliehen haben – teilweise von der Jugendpflege in Barsinghausen, teilweise sogar aus Hameln.“ Die Stadtsparkasse Barsinghausen hatte zum Weltspartag 2020 an den Förderverein der Schule jeweils 5 Euro pro Kind gespendet. Von einem Teil davon konnte der Verein den Trainer bezahlen – der einen Freundschaftspreis aufgerufen hat.

Ralf Kassen Bohlen erklärt den Schülern die nächste Übung. Quelle: Stephan Hartung

„Ich merke deutlich, wie den Kindern die Corona-Zeit zu schaffen gemacht hat“, sagt „Bohly“ – und spricht über koordinative und konditionelle Defizite. „Das ist ja auch normal, denn sie hatten kaum Sportunterricht in der Schule, auch in den Vereinen war nichts möglich.“ Für einen kurzen Moment unterbricht der Inlineskatecoach das Gespräch – und ruft ganz laut „Eins!“. Die Kinder wissen, was zu tun ist: Die Eins ist das Kommando für den Sturztest, sie werfen sich auf den Boden. „Er hat noch nie eine andere Zahl gesagt“, meint ein Schüler, der sich in Bauchlage auf dem Schulhof befindet. Die Steigerung gibt es dann vielleicht beim Kurs für Fortgeschrittene.

Von Stephan Hartung