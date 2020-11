Langreder

Das Rittergut Langreder soll ein ganz neues Gesicht erhalten: Nachdem die Eigentümerfamilie von Ilten die Gutsgebäude und den Park verkauft hat, planen die Investoren nun auf dem Gutsgelände am Ortsrand ein kleines Wohnquartier mit insgesamt rund 40 Einheiten. In den beiden historischen Scheunen sollen Wohnungen entstehen; am Westrand des Gutsparks möchten die neuen Eigentümer etwa 18 Wohneinheiten in Einzel- und Reihenhäusern errichten.

Im August ist der Eigentümerwechsel beurkundet worden. Käufer des Langreder Guts sind der Landwirt Friedrich-Wilhelm Dusche aus Isernhagen und dessen Geschäftspartner Oliver-Karsten Möller aus Hannover. Die ursprünglichen Ackerflächen gehören nicht mehr zum Langreder Gut. Diese hatte die Familie von Ilten bereits vor etlichen Jahren abgegeben.

Architekt stellt Pläne vor

In der Sitzung des städtischen Bauausschusses am Donnerstagabend stellten die Investoren und deren Architekt ihre Zukunftspläne für das Gutsensemble vor. Das Projekt lässt sich allerdings nur mit Zustimmung der Stadt Barsinghausen verwirklichen, weil ein neuer Bebauungsplan aufgestellt werden müsste.

Architekt Kambysia Karl Hakim-Meibodi vom Büro IF-Architecture berichtete, dass sich Gutshaus und Nebengebäude in einem baulich sehr schlechten Zustand befänden. „Die Substanz ist erheblich beschädigt, die Zukunft gefährdet“, sagte der Bauexperte. Ziel der Investoren sei „die Revitalisierung historischer Substanz. Das Baudenkmal soll einen zweiten Lebenszyklus bekommen.“

Das Herrenhaus auf dem Langreder Rittergut stammt aus dem frühen 18. Jahrhundert. Es soll auch nach der Modernisierung für Wohnzwecke genutzt werden. Quelle: Carsten Fricke (Archiv)

Laut Untersuchungen der Käufer befindet sich das im frühen 18. Jahrhundert errichtete Herrenhaus des Guts insgesamt noch in passablem Zustand – auch wenn es Mängel an der Fassade sowie Wasserschäden in Sockel und Keller gebe, wie Hakim-Meibodi berichtete. Deutlich schlechter steht es um die übrigen Gebäude: Die L-förmige Fachwerk-Bruchstein-Scheune auf dem Hof ist demnach akut einsturzgefährdet. Im zweiten großen Scheunengebäude aus Backsteinen sind die meisten Balken verrottet. In der historischen Wassermühle – einem der ältesten Gebäude Niedersachsens aus dem 16. Jahrhundert – befinden sich das Dach und der Dachstuhl laut Expertise „in einem desolaten Zustand“.

Gauben für Scheunendächer geplant

Dusche und Möller möchten in einem ersten Schritt die beiden Scheunen für Wohnzwecke umbauen lassen, wie Hakim-Meibodi erläuterte. Dazu müssten Gauben in die großen Dachflächen eingefügt werden. Im zweiten Schritt ist dann die Siedlungserweiterung mit den Häusern im Gutspark vorgesehen. Deren Erschließung ist über eine Stichstraße geplant, die am Westrand des Geländes von der Landesstraße 401 abzweigen soll.

Geplant sei ein nachhaltiges Konzept, betonte der Architekt. Unterschiedliche Wohnformen „im Einklang der Generationen“ sollten verwirklicht werden. Auch energetisch soll das Projekt demnach Vorbildcharakter haben. Geplant seien Energiespeicher und eine zukunftsfähige Infrastruktur etwa für Elektromobilität, erläuterte Hakim-Meibodi. Diese könne eventuell vom gesamten Ort genutzt werden.

Die Siedlungserweiterung solle in die Landschaft eingebettet werden, sagte der Architekt. „Wir wollen Bäume schützen und möglichst drumherum planen.“ Möller betonte, dass das Vorhaben nur finanzierbar sei, wenn beide Abschnitte des Gesamtkonzepts umgesetzt würden. „Ein Projekt geht nicht ohne das andere.“ Die Investoren wollen nun offizielle Bauvoranfragen an die Stadt richten und setzen gleichzeitig auf den Dialog mit Verwaltung, Politik und Anliegern in Langreder, um ihre Pläne zu erläutern oder auch weiterzuentwickeln.

Auf dem Langreder Gutsgelände steht die alte Wassermühle aus dem 16. Jahrhundert, die zuletzt für Trauungen genutzt worden ist. Quelle: Isabel Christian (Archiv)

Weitere Gespräche geplant

Die Reaktion der Ausschussmitglieder fiel verhalten positiv aus. Max Matthiesen ( CDU) sprach von einer „positiven Grundstimmung“, die auch in Langreder wohl gegeben sei. Marlene Hunte-Grüne ( SPD), die selbst in Langreder wohnt, verwies allerdings darauf, dass ein Bebauungsplan für ein neues Wohngebiet „in allerkürzester Zeit nicht zu machen“ sei. „Wir müssen uns auf den Boden der Realität zurückbewegen“, sagte sie und verwies darauf, dass eigentlich auch noch ein B-Plan für ein Neubaugebiet auf der anderen Dorfseite in Planung sei. Ausschussvorsitzender Gerald Schroth ( CDU) regte an, dass das Bauvorhaben auch in Langreder noch einmal vorgestellt und ausführlich diskutiert werden solle. „Ich freue mich auf weitere Gespräche“, sagte er.

