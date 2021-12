Barsinghausen

Das sind unsere fünf Top-Themen des Jahres 2021:

1. Schnee-Chaos auf dem Nienstedter Pass

Überfüllte Parkplätze und dichtes Gedränge auf den Wanderwegen: Der Schnee ist da – und sofort wird es proppenvoll im Deister. Im Lockdown zieht es die Menschen nach draußen. Auf dem großen Wanderparkplatz oben auf dem Nienstedter Pass geht es weder vor noch zurück – Stop-and-go-Verkehr und lange Autoschlangen gibt es schon auf der Zufahrtstraße. Der Parkplatz auf dem Nienstedter Pass ist ein beliebter Ausgangspunkt für Spaziergänger und auch für Rodel-Ausflügler. Zum Annaturm sind es von dort gute drei Kilometer. Auf der anderen Parkplatzseite geht es hoch zum Nordmannsturm. Die Landesforsten appellierten an die Besucher, die Rettungszufahrten offen zu halten. (Foto: Rainer Dröse)

Lesen Sie mehr: Schnee im Deister: Ausflügler sollen nicht mit dem Auto anreisen

2. 170 Kinder warten auf Kita-Platz

Der ehrgeizige Kita-Nothilfeplan der Stadt Barsinghausen ließ sich anfangs ziemlich gut an. Doch durch Corona, Lieferengpässe bestimmter Materialien und fehlendes Personal verzögern sich einige der Neubauvorhaben mittlerweile um Monate – und fast 170 Kinder warten weiterhin auf eine Betreuungsmöglichkeit. Den Eltern fehlt allmählich das Verständnis. In einem offenen Brief kritisiert der Kindergarten-Stadtelternrat die mangelnde Transparenz und schlechte Kommunikation der Stadtverwaltung gegenüber den Eltern. Alle Informationen, die die Eltern von der Stadt bekämen, seien sehr vage. Zum Teil würden die Eltern nicht wissen, was sie ihren Arbeitgebern sagen sollen. (Foto: Mirko Haendel)

Lesen Sie mehr: Fast 170 Kinder haben in Barsinghausen weiterhin keinen Kita-Platz

3. Polizei findet Waffenarsenal in Spanien – Mann aus Barsinghausen verdächtigt

Mit zwei Partnern soll Winfried W. aus Barsinghausen an der spanischen Costa del Sol Schnellschusswaffen aufgearbeitet und an Drogengangs verkauft haben. Die Polizei stürmt die geheime Werkstatt, beschlagnahmt unter anderem 121 Pistolen, 22 Sturmgewehre, acht Maschinenpistolen und 9976 Schuss Munition. Daneben stoßen die Ermittler auf ein „Nazi-Museum“ mit NS-Devotionalien. Auch seine Frau soll in die Machenschaften verwickelt sein. Seit mehr als 20 Jahren beschäftigt das Paar die deutsche Justiz. 1999 wird Winfried W. wegen illegalen Waffenbesitzes und Verkaufs erstmals zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt. Seine Frau kommt damals mit einer Geldstrafe davon. 2013 wandern sie aus. (Foto: Guardia Civil)

Lesen Sie mehr: Polizei findet Waffenarsenal in Spanien – Mann aus Barsinghausen verdächtig

4. Ungarischer Fernfahrer sucht verzweifelt seine Katze

Katze Susika begleitet Miklos Latony normalerweise auf seinen Fahrten quer durch halb Europa. Doch bei einer nächtlichen Schlafpause am Ortseingang von Stemmen kehrt sie nicht von ihrem Streifzug zurück. Walburga Senft will dem ungarischen Fernfahrer helfen und startet einen Suchaufruf. Sie verteilt Zettel im Dorf und in den benachbarten Ortschaften. Darin ruft sie dazu auf, die Augen und Ohren offen zu halten und sich zu melden, wenn Susika sich irgendwo blicken lässt. Nahezu die gesamte Dorfgemeinschaft Stemmens beteiligt sich an der Suche nach Susika. Und dann taucht die grau-getigerte Katzendame nach fünf Monaten tatsächlich wieder auf. (Foto: Frank Hermann)

Lesen Sie mehr: Nach 135 Tagen: Vermisste Katze Susika taucht wieder auf

5. Ein neuer Rat – und 18 Ortsbeauftragte für die Ortsteile

Streitereien und Überraschungen gibt es während der ersten Sitzung des neuen Rats nicht, doch ein Tagesordnungspunkt behandelte Historisches: In allen 18 Ortsteilen in Barsinghausen vertreten nun ehrenamtliche Ortsbeauftragte die Interessen ihres Heimatortes gegenüber Politik und Verwaltung. Im Bürgermeisterwahlkampfs war die Frage diskutiert worden, wie die Bürger in den Dörfern mehr Gehör finden. Im Gegensatz zu den Nachbarkommunen Wennigsen und Gehrden hat Barsinghausen keine Ortsräte und Ortsbürgermeister. Diese Tatsache führte bereits öfter zu dem Vorwurf, dass bei der politischen Entscheidungsfindung zu häufig die Kernstadt mit Alt-Barsinghausen, Kirchdorf und Egestorf im Fokus stünde. (Foto: Mirko Haendel)

Lesen Sie mehr: Barsinghausen hat jetzt 18 Ortbeauftragte

Von Jennifer Krebs