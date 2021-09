Barsinghausen

Gefühlt war Jens Meier schon immer Geschäftsführer des ASB-Kreisverbandes Hannover-Land/Schaumburg. Es war das Jahr 2005, als der Hobbymusiker die Geschicke der Hilfs- und Wohlfahrtsorganisation in Barsinghausen übernahm. Doch auch die „Ära Meier“ hat ein absehbares Ende. Anfang 2024 wird Meier seinen beruflichen Ruhestand antreten. Ungewöhnlich frühzeitig stellte der amtierende Geschäftsführer nun seine Nachfolgerin vor.

„Ich fühle mich super, aber ich habe letztens in meinen Kalender geschaut und war überrascht, als mir klar wurde, dass ich ja nun auch schon über 60 Jahre alt bin“, sagt Meier am Mittwochvormittag scherzend. Doch der ASB-Chef kann auch ernsthaft. „Für unsere über 300 Mitarbeiter im Kreisverband ist es wichtig zu wissen, dass es ein klar definiertes strategisches Ziel für die Zeit nach mir gibt. Sie wollen berechtigterweise eine verlässliche Orientierung – und die geben wir ihnen, indem wir den notwendigen Führungswechsel mit einem Übergang ins Ziel bringen.“

Fasziniert vom ASB

Meiers Nachfolgerin kommt aus Aerzen bei Hameln. Die 36-jährige Sarah Klützing ist seit zwei Wochen beim ASB-Kreisverband angestellt und bringt laut Meier „große Kompetenz, viel Erfahrung und ein großes Auffassungsvermögen“ mit in ihre neue Anstellung. Zuvor war sie beim DRK-Kreisverband Weserbergland unter anderem als Pflegedienstleiterin und als Referentin für Pflege und Gesundheit tätig. Nach eigenen Angaben wurde sie auf den ASB-Kreisverband aufmerksam, „weil ich mich fragte, wer so verrückt ist, mitten im Weserbergland in einem kleinen Dorf auf der Ottensteiner Hochebene eine Tagespflege betreiben zu wollen“. Ottenstein liegt ziemlich einsam zwischen Bodenwerder und Bad Pyrmont. Die Torfrau der Oberliga-Fußballerinnen des SV Hastenbeck empfand das Engagement des ASB an diesem Ort ähnlich faszinierend wie die Tatsache, dass der Kreisverband in Barsinghausen einen Bahnhof mit Fahrkartenverkauf und Bistro betreibt.

Vorschlag kommt überraschend

Als sich Klützling auf eine Stelle in der Tagespflege des ASB bewarb, kassierte sie allerdings zunächst eine Absage. „Jens Meier und ich haben uns gut verstanden, aber wir kamen nicht zusammen“, erinnert sie sich. Doch Meier war gedanklich schon weiter: „Ich habe nach fünf Minuten gewusst, da sitzt meine Nachfolgerin.“ Also bewarb Meier seine Kandidatin erfolgreich in sämtliche Gremien. In einem zweiten Gespräch mit zahlreichen Führungspersonen des ASB wurde ihr dann der Vorschlag unterbreitet, stellvertretende Geschäftsführerin des ASB-Kreisverbandes Hannover-Land/Schaumburg zu werden. „Damit hatte ich natürlich gar nicht gerechnet“, gibt Klützing zu. Doch sie sagte zu. Die Kreativität, die Lösungsorientierung und „dass man nicht immer erstmal das Problem sieht“, habe sie überzeugt. „Ich habe hier die Möglichkeit, kreuz und quer etwas auszuprobieren“, sagt sie.

Sarah Klützing will, wie sie sagt „jetzt reinwachsen in die neue Stelle“. Die Aerzenerin übernimmt den Fachbereich Mobile soziale Dienste, in dem der Pflegedienst, die Hauswirtschaft, die Tagespflege, der Hausnotruf und der Menüdienst zusammengefasst sind.

Und im Frühjahr 2024 verabschiedet sie Jens „Jenne“ Meier, wie er von allen genannt wird, in den Ruhestand und wird Kreisverbands-Geschäftsführerin.

Von Mirko Haendel