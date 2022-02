Barsinghausen

Die „Children in Basche“ (ChiB) ist eine Ausstellung für Familien, Kinder und Jugendliche und findet eigentlich alle zwei Jahre im Schulzentrum Am Spalterhals statt. Aufgrund der Pandemie wurde sie im vergangenen Jahr verschoben und soll nun am 27. März nachgeholt werden. Die Organisatoren vom städtischen Amt für Jugendpflege laden jetzt alle interessierten Vereine, Verbände und Organisationen, die Kindern, Jugendlichen und Familien in Barsinghausen entsprechende Angebote machen wollen, ein, sich für die ChiB anzumelden und dort zu präsentieren.

Laut der Jugendpflege ist die im Jahr 2005 ins Leben gerufene Ausstellung stetig gewachsen. Zuletzt wurde sie im Jahr 2019 ausgerichtet. Damals kamen über 2500 Besucherinnen und Besucher und informierten sich über das Angebot von 58 Ausstellenden.

Videkonferenz zum Kennenlernen

„Die ChiB soll gerade in diesem Jahr eine Chance für die vielen Vereine und Organisationen sein, die während der letzten zwei Jahre der Pandemie große Einschränkungen in ihrem Betrieb und vor allem auch Mitgliederrückgänge zu beklagen hatten“, erklärt Bürgermeister Henning Schünhof. „An diesem Tag sollen vor allem die vielen Ehrenamtlichen die Chance erhalten, ihre Herzensprojekte den Kindern, Jugendlichen und Familien näher zu bringen“, erläutert Schünhof.

Das Anmeldeformular für Ausstellende ist auf barsinghausen.de erhältlich, wird aber auch den Stammausstellenden der vergangenen Jahre per Mail zugesendet. Alle Ausstellenden haben zudem am 17. Februar um 11 Uhr und um 20 Uhr oder am 20. Februar um 18 Uhr die Möglichkeit, während einer Videokonferenz die ChiB kennenzulernen und wichtige Fragen zum Ablauf zu stellen. Den Teilnahmelink erhalten Interessenten per E-Mail an chib@stadt-barsing-hausen.de.

Sollte die ChiB aufgrund der pandemischen Entwicklung im März nicht durchführbar sein, hat die Stadt mit dem 26. Juni bereits einen Ausweichtermin angesetzt.

Von Mirko Haendel