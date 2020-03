Barsinghausen

Die Deisterstadt Barsinghausen war am Dienstag das Mekka der niedersächsischen Nachwuchshandballer: Zum wiederholten Mal ist in Barsinghausen der Landesentscheid im Wettbewerb Jugend trainiert für Olympia der niedersächsischen Schulen im Handball ausgetragen worden. Mehr als 300 Schüler verschiedener Altersstufen aus 24 verschiedenen Schulen waren am Start.

Die Organisation der in drei verschiedenen Sporthallen ausgetragenen Großveranstaltung hatte der Handballverband Niedersachsen übernommen – mit tatkräftiger Unterstützung des Handballvereins Barsinghausen ( HVB). Der Verein hat Erfahrung mit Turnieren dieser Größenordnung und stellte eine größere Anzahl von Betreuungskräften für den Landesentscheid ab.

Schulen aus dem Deistervorland hatten sich für den Landesentscheid zwar nicht qualifiziert. Dennoch war mit Marei Lindemann aus Gehrden auch ein Mädchen aus dem Calenberger Land mit von der Partie. Marei besucht das Humboldt-Gymnasium in Hannover. Eine deutliche Niederlage ihrer Mannschaft gegen das Gymnasium Buxtehude kostete die Humboldtschülerin am Ende die Fahrkarte zum Bundesentscheid nach Berlin.

Signierte T-Shirts für alle Sportler

„Es war schön, beim Landesentscheid dabei sein zu dürfen. Viele von uns sind ja vom jüngeren Jahrgang und haben nächstes Jahr noch eine Chance, weiterzukommen“ , sagte Lindemann. Sie nahm das Abschneiden ihrer Mannschaft unter dem olympischen Motto „Dabeisein ist alles“ sportlich.

Freuen durfte sie sich jedoch wie alle anderen Junghandballer über ein vom Burgdorfer Nationalspieler Timo Kastening signiertes T-Shirt. Da Kastening – der selbst einmal Teilnehmer bei diesem Schulwettbewerb war – diese Woche an einem Lehrgang mit der Nationalmannschaft teilnimmt – vertraten ihn Recken-Torwart Domenico Ebner und seine Kollegen Hannes Feise und Jannis Krone von der TSV Hannover-Burgdorf als Gäste beim Landesentscheid.

Den Turniersieg und damit die Qualifikation für den Bundeswettbewerb sicherten sich in der Wertungsklasse II (14 bis 17 Jahre) bei den Jungen das Gymnasium Athenaeum Stadt und bei den Mädchen das Gymnasium Buxtehude Süd. In der Wertungsklasse III (12 bis 14 Jahre) siegte bei den Jungen das Gymnasium Corvinaeum Northeim und bei den Mädchen das Kreisgymnasium St. Ursula Haselünne. Bei den Jüngsten in der Wertungsklasse IV (9 bis 12 Jahre) setzte sich bei den Jungen das Schiller-Gymnasium Hameln und bei den Mädchen das Graf-Friedrich-Gymnasium aus Diepholz durch.

Von Jörg Zehrfeld und Andreas Kannegießer