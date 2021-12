Barsinghausen

Die Polizei in Barsinghausen hat am Freitag, 17. Dezember, gegen 21 Uhr an der Ecke Berliner Straße/Deisterplatz vier Jugendliche im Alter von 14 bis 16 Jahren kontrolliert. Die Personengruppe fiel den Polizeibeamten auf, da sie offen Alkohol konsumierte. Bei der Überprüfung wurde das Alter der Personen festgestellt und sowohl Alkohol als auch Tabakwaren sichergestellt.

Im weiteren Verlauf entdeckten die Beamten bei zwei der Personen auffällig viele Kosmetikartikel. Auf Nachfrage räumten die Jugendlichen Ladendiebstähle im Drogeriemarkt Rossmann ein. Die Polizei stellte die gestohlenen Gegenstände sicher und leitete entsprechende Strafverfahren gegen die Jugendlichen ein.

Von Uwe Kranz