Kirchdorf

Zeugen haben am Sonnabend gegen 20.30 Uhr beobachtet wie zwei Jugendliche einen Strommast erklettert haben und sich selbst dabei in Lebensgefahr gebracht haben. Nach der Meldung bei der Polizei suchte eine Polizeistreife den Mast im Bereich Hohes Feld in Kirchdorf auf. Die Beamten sprachen die beiden übermütigen Kletterer an und forderten sie auf, herunter zu steigen. Beide Jugendliche wurden daraufhin über die Gefahrenlage aufgeklärt und im Anschluss an ihre Erziehungsberechtigten übergeben.

Von Uwe Kranz