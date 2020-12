Barsinghausen

Die Barsinghäuser Stadtjugendpflege bringt ein neues Musikprojekt an den Start, das sich trotz der coronabedingten Beschränkungen realisieren lässt. Ab Montag, 7. Dezember 2020, bietet die Jugendpflege interessierten Jugendlichen die Möglichkeit, mit professioneller Studiotechnik ihr eigenes Lied aufzunehmen. Betreut wird das Musikprojekt von Tim-Yannick Krutzky, der ein Berufsanerkennungspraktikum bei der Jugendpflege absolviert.

„Ereignisse und Emotionen brauchen ein Ventil“, sagt Krutzky. „Gerade jetzt während der Corona-Pandemie und dem für die Jugendlichen harten Lockdown haben sich besonders viele Emotionen angesammelt, die beim Singen und Rappen entladen werden können.“ Mitmachen können Jugendliche ab 14 Jahren. Wegen der derzeit strengen Hygienemaßnahmen dürfen sich aber zur selben Zeit höchstens zwei Jugendliche im Musikstudio aufhalten.

Jugendpflege vergibt Aufnahmetermine

Jugendliche haben die Möglichkeit, einen Termin für ein Aufnahmezeitfenster zu erhalten. Kontaktaufnahme ist möglich über den Instagram-Account der Jugendpflege (#juba_basche) sowie telefonisch sowie per WhatsApp über das Jugendpflege-Handy unter Telefon (0163) 7743017. Tim-Yannick Krutzky ist zudem über den JuBa-Server auf der Plattform Discord zu erreichen. „Gerne könnt Ihr auch montags bis donnerstags in der Zeit von 15 bis 17 Uhr persönlich in den Jugendtreff an der Goetheschule kommen und vor Ort einen Termin mit mir vereinbaren“, lädt Krutzky Interessierte ein. Die Teilnahme an dem Projekt ist kostenlos.

