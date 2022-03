Kirchdorf

Was tun, wenn aufgrund der Pandemie Praktikumsplätze für Schülerinnen und Schüler bei Firmen nur sehr schwer oder gar nicht zu bekommen sind? Man gründet eine eigene Firma und sammelt auf diese Weise wichtige Erfahrungen.

Nicht allen Jungen und Mädchen des 9. Jahrgangs an der Lisa-Tetzner-Schule (LTS) war es gelungen, sich einen Praktikumsplatz zu verschaffen. Ein Problem an vielen Schulen in Niedersachsen, daher hat das Kultusministerium das Projekt „Schülerfirma light“ aufgelegt.

Ziel des Projektes ist es, eine Schülerfirma zu planen, diese zu führen, abzuwickeln und am Schluss sachgerecht zu beurteilen, wie erfolgreich die Arbeit war. Den Betriebsgewinn spenden die Beteiligten einer gemeinnützigen Einrichtung. Geleitet wurde das Projekt an der LTS, das vom 7. bis 18. Februar lief, von Matthias Kutschinski, Koordinator für Berufsorientierung und Ganztagsbetrieb.

Kein Ersatz für Betriebspraktika

Die zwölf Schülerinnen und Schüler entschieden sich, einen Schulkiosk zu leiten, da der reale Kiosk der Schule zu dem Zeitpunkt geschlossen war. In Kleingruppen stellten die Jugendlichen das Projekt zunächst verschiedenen Unternehmen aus Barsinghausen vor und baten um Sachspenden. Aus dem Kiosk heraus, der im Freizeitbereich der Schule aufgebaut wurde, bot sie anschließend an zwei Tagen den Schülerinnen und Schülern sowie den Lehrkräften ihre Waren an.

„Obwohl die Mitarbeit in einer Schülerfirma ein Schülerbetriebspraktikum mit seinen besonderen authentischen Erfahrungsfeldern keinesfalls ersetzen kann, bietet das Konzept ,Schülerfirma light’ einen Ergänzungsbaustein für Schulen in der projektbasierten beruflichen Orientierung. So können betriebliche Abläufe simuliert werden und Schülerinnen und Schüler erste Erfahrungen in einer betrieblichen Umwelt sammeln“, erklärte Kutschinski.

Von Mirko Haendel