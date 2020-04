Barsinghausen

Bei einer Fahrradtour aus ihrer Heimat Barsinghausen nach Hannover hatten sich Luisa Voigt und Inga Klöber bereits über den vielen Müll am Wegesrand geärgert. „Als wir jetzt wieder losgefahren sind, haben wir einfach zwei Abfallsäcke eingepackt“, berichtet Inga. Dass die beiden Elftklässlerinnen der Waldorfschule Sorsum schon nach kurzer Zeit zwei Säcke füllen konnten, ist eine gute Nachricht hinsichtlich ihres Engagements – aber eine schlechte Nachricht bezüglich des wild entsorgten Unrats, der sich an Radwegen, am Straßenrand und an Flüssen auftat.

Sogar eine Silvesterrakete

„Leider sieht man Müll überall. Und wenn man genau darauf achtet, fällt es erst richtig auf“, sagt Inga. Die 16-Jährige erzählt von den Fundstücken, die sie zwischen den Ortsteilen und entlang der B 65 fand: Schokoriegelverpackungen, die Hülle einer alten Silvesterrakete, Teile von einer Baustellenplane, zwei Getränkedosen, eine Zigarettenpackung und etliche undefinierbare Plastikteilchen. „Traurig ist, dass teilweise die Mülleimer nur fünf Meter entfernt standen und sich trotzdem niemand die Mühe macht, diese zu nutzen“, bedauert die Schülerin.

Zu Freude der Jugendlichen gab es während ihrer freiwilligen Aktion sogar eine direkte Resonanz. Als sie mit ihren Fahrrädern Stemmen erreichten und gerade dabei waren, weiteren Abfall zu sammeln, fuhr ein Auto an ihnen vorbei. „Er hat die Müllbeutel auf unserem Gepäckträger gesehen und den Daumen nach oben gezeigt“, erzählt Inga.

Wiederholung nicht ausgeschlossen

Die Aktion möchten die beiden Mädchen gern wiederholen, nach der Corona-Krise vielleicht auch mit Mitschülern. „Gern auch in größeren Gruppen, dann macht es noch mehr Spaß – leider ist es aber mit mehreren Leuten derzeit nicht erlaubt“, sagt Inga, die im Vorjahr an einer Aktion der Stadtverwaltung beteiligt war, graue Mülleimer in Barsinghausen bunt anzumalen und zu verschönern. Ihre Freundin Luisa ist ebenfalls sehr am Umweltschutz interessiert und war vor zwei Monaten in der Schweiz zu einem Klimavortrag.

Zurück zu den zwei Müllsäcken, die die beiden bei ihrer Fahrradtour nach Hannover dabei hatten: Die beiden Beutel haben nicht gereicht – noch vor dem Erreichen des Ziels in Hannover waren sie gefüllt. Bei der nächsten Tour wollen Luisa und Inga deswegen mehr Abfallsäcke einstecken. Entsorgt haben die beiden Mädchen den gesammelten Müll übrigens so, wie es sich gehört – sie haben die Säcke per Zugband geschlossen und zur Abholung an die Straße gestellt. Für manche Menschen scheint diese Vorgehensweise eine zu große Herausforderung zu sein.

Von Stephan Hartung