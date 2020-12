Barsinghausen

Die Barsinghäuser Stadtjugendpflege will auch in Zeiten der Corona-Pandemie für Kinder und Jugendliche weiterhin attraktive Angebote machen. Für Grundschulkinder hat sich das Team um Jugendpfleger Björn Wende ein alternatives Konzept für die seit vielen Jahren beliebten Weihnachtsbastelnachmittage im Advent ausgedacht. Beim Kontakt mit älteren Kindern und Jugendlichen setzt die Jugendpflege vor allem auf digitale Kontakte über das Internet sowie soziale Medien.

Das Weihnachtsbasteln für Grundschulkinder wird normalerweise an mehreren Terminen in den städtischen Jugendeinrichtungen und in mehreren Barsinghäuser Ortsteilen angeboten. Treffen in gemütlichen Bastelrunden sind in diesem Jahr aber nicht möglich. Das Jugendpflege-Team wollte sich damit jedoch nicht abfinden. „Traditionell gehört das Weihnachtsbasteln zum festen Vorweihnachtszeitprogramm, und deshalb sollten die Kinder darauf auf keinen Fall verzichten müssen“, sagt Karina Karwath, die seit vielen Jahren dieses Angebot organisiert.

Bastelmaterial kommt in Tüten nach Hause

Deshalb hat sich das Team der Jugendpflege überlegt, die Bastelideen in diesem Jahr in Tüten zu verpacken, mit einer Bastelanleitung zu versehen und den Kindern nach Hause zu liefern. Die Eltern bastelinteressierter Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren können sich ab sofort telefonisch unter der Nummer (05105) 7742332, per Whatsapp über das sogenannte JuBa-Phone unter (0163) 7743017 oder per E-Mail an karina.karwath@stadt-barsinghausen.de melden und einen Zustellwunsch aufgeben.

So sehen die drei Bastelideen der Jugendpflege nach der Fertigstellung aus: Willi Weihnachtswichtel (von links), Hirsch Hanni und Engel Elia. Quelle: Privat

Drei attraktive Bastelideen stehen zur Auswahl: Willi Weihnachtswichtel aus Holzringen und Wolle, der aus Tontöpfchen und Papier gefertigte Hirsch Hanni und der Engel Elia mit LED-Teelichtern. Wer möchte, kann die Basteltüten auch persönlich bis Mittwoch, 23. Dezember, auf dem Abenteuerspielplatz Klein Basche abholen. Die Ausgabe ist montags bis donnerstags jeweils von 14 bis 17 Uhr möglich.

Bastelangebot ist kostenlos

Nach Mitteilung der Jugendpflege ist die Teilnahme an dem Bastelangebot in diesem Jahr für Barsinghäuser Grundschulkinder kostenlos. Allerdings sei die Anzahl der Basteltüten begrenzt. „Daher darf pro Kind nur eine Bastelidee bestellt werden“, betont die Jugendpflege. Sammelbestellungen seien nicht möglich. Nähere Informationen, die Bastelanleitung und Fotos der fertigen Objekte können auf der Homepage der Stadtjugendpflege unter kjb-barsinghausen.de eingesehen werden.

Für Jugendliche besteht in der Adventszeit die Möglichkeit zum intensiven Austausch mit dem Jugendpflege-Team auf digitalem Weg. Die Stadtjugendpflege betreibt auf dem Online-Dienst Discord einen Server mit dem Namen JuBa. Wegen des eingeschränkten Betriebs der Jugendeinrichtungen werde diesem Server zurzeit wieder erhöhte Aufmerksamkeit geschenkt, teilt die Jugendpflege mit. Zurzeit stünden Tim-Yannick Krutzky montags und Anna Fiechel dienstags jeweils ab 20 Uhr auf dem Kanal #juba(r)-chillout als Ansprechpartner „bereit zum Quatschen“. Mittwochs ist von 18 bis 20 Uhr Sebastian Müller-Giegerich online, und freitags ab 20 Uhr hat Christian Schweer für alle Interessierten ein offenes Ohr.

Großes Interesse an digitalen Kontakten

„Wir sind regelmäßig im Chat, um mit den Jugendlichen zu sprechen oder auch online zu spielen“, sagt Müller-Giegerich. In den vergangenen Wochen sei ein großer Zuwachs auf dem Server registriert worden, was sicherlich neben den Kontaktbeschränkungen auch mit der Jahreszeit und dem Wetter zusammenhänge. „Unsere Angebote werden sehr gut angenommen“, berichtet der Sozialpädagoge. Weitere Aktionen seien für die kommenden Wochen in der Planung. „Wir wollen unsere Jugendlichen auch zu den Weihnachtsfeiertagen und an Silvester nicht im Stich lassen.“

Über das JuBa-Phone ist Müller-Giegerich unter (0163) 7743017 zudem für Jugendliche erreichbar. Er könne bei Konfliktsituationen zu Hause oder bei anderen Problemen beratend zur Seite stehen oder geeignete Ansprechpartner vermitteln. Eltern, die sich über die digitalen Angebote der Jugendpflege Barsinghausen informieren möchten, sollten sich direkt bei Jugendpfleger Björn Wende unter der Telefonnummer (05105) 7742334 melden, bittet die Stadtjugendpflege.

Von Andreas Kannegießer