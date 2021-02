Barsinghausen

Für die Graffiti-Szene in Barsinghausen will die Stadtjugendpflege neue Möglichkeiten zur künstlerisch-kreativen Darstellung schaffen. Dazu gehören Projekte zur Gestaltung gemeinsamer Graffitis ebenso wie das Angebot an die zumeist jungen Sprayer, freie Wände für ihre Bilder, Schriftzüge und Zeichen zu verwenden – stets unter Beachtung einiger Regeln.

Keine illegalen Wege

„Mein Ziel ist es, dass kein Barsinghäuser Graffitikünstler in unserer Stadt illegale Wege gehen muss, um seiner Leidenschaft zu folgen“, erläutert Stadtjugendpfleger Björn Wende. Es sei wichtig, Graffiti als bedeutsamen Teil einer Jugendkultur in der Gesellschaft anzuerkennen und Freiräume für das Ausleben dieser künstlerischen Selbstverwirklichung zu schaffen.

Den sogenannten Writern aus der zumeist eng vernetzten Graffiti-Szene geht es laut Wende insbesondere darum, ein gestalterisch und ästhetisch hochwertiges Werk anzufertigen – und dafür auch Anerkennung zu erfahren. „Durch Experimentieren mit den eigenen Ausdrucksmöglichkeiten wollen die Jugendlichen einen einzigartigen und unverwechselbaren Stil entwickeln“, sagt der Leiter des Amtes für Jugendpflege.

Dabei gingen die Sprayer oft ein großes Risiko ein, weil sie auf der Suche nach geeigneten Objekten im privaten und öffentlichen Raum auch Flächen ohne Erlaubnis für ihre Kunst nutzen. „Dann werden Graffitis von Außenstehenden häufig als Schmierereien wahrgenommen. Erst recht, wenn sie an Orten angebracht werden, die dafür nicht vorgesehen sind, und die Bilder vielleicht sogar einen Schaden verursachen“, betont Björn Wende.

Regeln einhalten

Vor diesem Hintergrund sei die Jugendpflege schon seit einigen Jahren darum bemüht, Freiflächen für die Szene bereit zu halten. Dazu gehörten zum Beispiel verschiedene Projekte an Schulen und im Bahnhofstunnel sowie freie Wände im Sporthallenbereich der KGS Goetheschule. Wer hier seine Kunst präsentieren will, muss sich laut Wende jedoch an einige Regeln halten. Nur so ließen sich bestehende Kunstwerke schützen und Konflikte vermeiden.

Im Anschluss an den Corona-Lockdown will die Jugendpflege ein Treffen mit den Jugendlichen aus der Graffiti-Szene organisieren, um gemeinsam weitere Projekte für das Jahr 2021 zu planen. Denkbar seien unter anderem die Neugestaltung des Bahnhofstunnels sowie Graffitis im Skatepark. Interessenten erhalten weitere Informationen bei Björn Wende in der Jugendpflege unter der Telefonnummer (05105) 7742334.

Von Frank Hermann