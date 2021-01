Barsinghausen

Zum zweiten Mal richtet die Jugendpflege am Sonnabend, 6. Februar, ein E-Sport-Qualifikationsturnier für die Teilnahme am Fifa-Regionscup aus. Allerdings treten die Konsolensportler wegen der Kontaktbeschränkungen in der Corona-Krise ausschließlich online gegeneinander an. Die zwei besten Barsinghäuser erhalten eine Startberechtigung für den Regionscup, der für den 20. Februar ebenfalls als Onlineturnier geplant ist.

Teilnehmer müssen über einen Playstation-Plus-Account verfügen. „Leider haben wir keine andere Möglichkeit, ein Turnier unter den aktuellen Umständen auszurichten. Aber wer Fifa spielt, ist dabei in der Regel online im Einsatz und daher ohnehin mit einem passenden Account ausgestattet“, sagt Sebastian Müller-Giegerich von der Jugendpflege Barsinghausen.

Besondere Herausforderung

Der Turniermodus hängt nach Angaben des Stadtmitarbeiters davon ab, wie viele Jugendliche sich für das Fifa-Turnier in Barsinghausen anmelden. „Wir haben einige Ideen, wie das Turnier aussehen kann. Die Herausforderung ist eine andere als bei einem Turnier mit den Spielern direkt vor Ort“, sagt Müller-Giegerich. Die Jugendpflege wolle zudem die Möglichkeit für Interessierte schaffen, die Spiele live im Stream zu verfolgen.

Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von zwölf bis 22 Jahren können sich für das Barsinghäuser Fifa-Turnier bis spätestens 3. Februar bei der Jugendpflege anmelden – über den Instagram-Account juba_basche, über den Discordserver JuBa sowie per Whatsapp oder Anruf unter (01 63) 7 74 30 17. Die Teilnahme ist kostenlos.

