Trotz der schrittweisen Lockerung der Corona-Beschränkungen dauert es für viele Jungen und Mädchen noch eine längere Zeit, ehe sie wieder in ihre Betreuungseinrichtungen zurückkehren können. Zur Unterhaltung ruft die Stadtjugendpflege deshalb alle Kinder zur Teilnahme an einem Suchspiel im Deister rund um den Forellenteich auf, das die Erzieherin Nicole Imhof aus dem Astrid-Lindgren-Kindergarten in Kirchdorf entwickelt hat. Dabei gibt es auch Preise zu gewinnen.

Seit Mitte vergangener Woche sind in der Umgebung des Forellenteiches verschiedene Mäusebilder versteckt. „Die kleinen Tiere haben bei uns im Rathaus eine wichtige Aufgabe zu erledigen, und die Kinder sollen uns dabei helfen, dass wir die Mäuse wieder zu uns zurücklocken können“, erläutert Imhof das Konzept des Spiels. Die Jungen und Mädchen müssten alle kursiv geschriebenen Wörter, die unterhalb der Bilder zu finden seien, notieren und daraus einen Satz bilden.

Einsendeschluss ist Ende Mai

Bis einschließlich Sonntag, 31. Mai, können die Lösungsvorschläge nach Mitteilung der Stadtjugendpflege per Brief bei der Stadtverwaltung eingereicht werden. Anfang Juni werden dann unter allen kleinen Teilnehmern sechs Stoffmäuse verlost. Alle Informationen zu der Rathausmäuseaktion sind auch auf der städtischen Internetseite unter der Adresse www.barsinghausen.de/rathausmaus-suchspiel zusammengestellt.

„Solche Aktionen sind aus unserer Sicht wichtig, da sie den Eltern in dieser mitunter schwierigen Situation dabei helfen, für ihren Nachwuchs immer wieder neue Impulse im Alltag zu setzen und diesen spannend und abwechslungsreich zu gestalten“, sagt Claudius Reich, Leiter des städtischen Kinderbetreuungsamtes. Das Suchspiel biete zudem auch eine gute Gelegenheit, dass sich die Jungen und Mädchen bei dem angekündigten schönen Wetter austoben könnten. In Gesprächen mit den Kolleginnen und Kollegen aus den Betreuungseinrichtungen werde regelmäßig betont, dass solche und andere Alltagsangebote wie etwa der Ausleihservice für viele Eltern eine große Unterstützung darstellten, betont Claudius Reich.

