Barsinghausen

Zwei Fälle von Körperverletzung beschäftigten am Wochenende die Polizei in Barsinghausen. Unter anderem überfielen Unbekannte am späten Freitagabend eine junge Frau in Kirchdorf.

Nach bisherigen Ermittlungen war die 19-Jährige am Freitag gegen 23.39 Uhr allein zu Fuß vom Kirchdorfer Bahnhof kommend auf einem Feldweg in der Verlängerung des Bruchwegs unterwegs, als zwei männliche Personen sie plötzlich von hinten attackierten. Sie schubsten die junge Frau zunächst zu Boden, dann trat einer der beiden Täter ihr mit dem Fuß in den Bauch. Anschließend flüchteten die Unbekannten in Richtung Bahnhof.

Polizei hofft auf Zeugen

Das Opfer wurde leicht verletzt, musste jedoch nicht medizinisch behandelt werden. Die beiden männlichen Täter beschreibt sie wie folgt: Beide sind circa 1,80 Meter groß und zwischen 20 und 25 Jahre alt. Ein Mann trug jeweils dunkle Oberbekleidung und Jeans sowie einen dunklen Mund-Nasen-Schutz. Der zweite trug helle Jeans und einen weißen Mund-Nasen-Schutz.

Die zweite Tat ereignete sich am Sonnabend gegen 16.20 Uhr im Bereich Deisterplatz am Bahnhof. Ein unbekannter Mann zog einen 26-Jährigen Beifahrer aus einem Pkw und schlug ihm mit dem Ellenbogen gegen den Kopf. Anschließend flüchtete er mit drei weiteren nicht unmittelbar beteiligten Personen zu Fuß.

Der Schläger wird so beschrieben: Circa 1,80 bis 1,85 Meter groß, schlank, kurze helle Haare, graue Arbeitskleidung (Jacke und Hose). Ein Begleiter ist circa 1,70 Meter groß, hat kurze helle Haare und trug grüne Arbeitsbekleidung. Zeugen, die Angaben zu den Taten oder den Gesuchten machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Barsinghausen unter Telefon (05105) 5230 zu melden.