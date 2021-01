Barsinghausen

Sie bringen den christlichen Segen ins Haus und sammeln Geld für Kinderhilfsaktionen auf der ganzen Welt: Junge Sternsinger aus den katholischen Kirchengemeinden besuchen rund um den Jahreswechsel wieder mehrere Privathaushalte und öffentliche Einrichtungen für einen guten Zweck – trotz der Pandemie. In Zeiten von Corona müssen die Jungen und Mädchen zwar auf den üblichen Gesang verzichten, dennoch geht den verkleideten Segensboten der Spaß nicht verloren – wie zum Beispiel den Geschwistern Elli (7) und Kilian (10) aus Langreder oder Amelie (12) aus Bantorf.

Kindern Halt geben

Die drei Sternsinger aus der St. Barbaragemeinde sind bereits seit Montag vergangener Woche unterwegs, um den Segensspruch „christus mansionem benedicat“ (auf Deutsch: „Christus, segne dieses Haus“) zu überbringen und die entsprechende Abkürzung C+M+B 21 an den Haustüren anzubringen. Außerdem bittet das Trio um Unterstützung für die Hilfsaktion unter dem Motto „Kindern Halt gegen – in der Ukraine und weltweit“.

Bürgermeister Marc Lahmann (von links) hilft den Sternsingern Amelie, Kilian und Elli beim Anbringen des Segensspruchs an der Rathaustür. Quelle: Frank Hermann

„Es ist eine schöne Sache und bereitet viel Freude, den Segen zu übermitteln. Außerdem ist es wichtig, an arme Kinder in anderen Ländern zu denken, die unsere Hilfe brauchen“, erklärte Amelie am Mittwoch im Barsinghäuser Rathaus. Dort hatten die Sternsinger noch im alten Jahr eine Tradition fortgesetzt und Bürgermeister Marc Lahmann besucht. Gemeinsam brachten sie den Segensspruch an der Rathaustür an – mit Maske und Abstand.

Lob für Engagement

Lahmann lobte das Engagement der Sternsinger für die gute Sache. Dass das Hauptaugenmerk der Hilfsaktion in diesem Jahr auf der Ukraine liegt, habe für Barsinghausen eine besondere Bedeutung, sagte der Bürgermeister. „Denn wir haben mit Kovel eine ukrainische Partnerstadt.“

An der Sternsinger-Aktion 2020/2021 beteiligen sich mehr als 30 Aktive aus den katholischen Gemeinden St. Bonifatius in Gehrden, St. Hubertus in Wennigsen sowie St. Barbara in Barsinghausen. Dazu gehören 18 Jungen und Mädchen, die in die Rollen der Heiligen Drei Könige und der Sternträger schlüpfen. Hinzu kommen jeweils sieben Fahrer und Betreuer für die Begleitung zu den rund 115 Haushalten und Einrichtungen, die sich im Vorfeld für einen Besuch der Sternsinger angemeldet haben.

Von Kindern für Kinder

Das Sternsingen in Deutschland gehört zu den weltweit größten Solidaritätsaktionen von Kindern für Kinder. Überall in Deutschland sind derzeit etwa 300.000 Jungen und Mädchen mit rund 90.000 Begleitern unterwegs, um sich an dieser Aktion zu beteiligen.

Von Frank Hermann