Das Junge Ensemble Barsinghausen unter der Leitung von Martina Blume gibt an diesem Wochenende sein Jahreskonzert mit zwei Auftritten in der Barsinghäuser Klosterkirche. Das Ensemble singt am Sonnabend, 26. Oktober, ab 18 Uhr und am Sonntag, 27. Oktober, ab 17 Uhr in der Kirche. Mit von der Partie ist jeweils auch der Männer- und Frauenchor Egestorf, der ebenfalls von Martina Blume geleitet wird. Auf dem Programm stehen klassische Stücke aus verschiedenen Epochen, außerdem weltliche und geistliche Lieder. Als weiterer Akteur in der Kirche ist auch der Pianist Calvin Zarnack zu hören.

Bei einer gemeinsamen Probe haben die Mitglieder des Jungen Ensembles und die Sängerschar des Männer- und Frauenchores Egestorf den auf dem Konzert gemeinsam von beiden Chören vorgetragenen Liedern den letzten Schliff gegeben. Bei den Konzerten sind das Junge Ensemble und der Männer- und Frauenchor jeweils mit eigenem Repertoire zu hören, aber auch mit gemeinsam erarbeiteten Interpretationen.

Der Männer- und Frauenchor Egestorf ist zum zweiten Mal zu Gast im Jahreskonzert des Jungen Ensembles, aber zum ersten Mal tritt der Egestorfer Chor mit der neuen Chorleiterin Martina Blume an. Seit Januar dieses Jahres wird der Chor, der sich regelmäßig donnerstags in der Gaststätte Reineke in Egestorf trifft, von Blume geleitet – „und das sehr erfolgreich“, wie Vereinsvorsitzende Angelika Richter und andere Chormitglieder betonen.

Der Eintritt zu den beiden Konzerten in der Klosterkirche ist frei.

Von Andreas Kannegießer