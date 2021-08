Barsinghausen

Es sind genau 45 Exemplare, sogenannte Stolpersteine, die seit 2006 im gesamten Stadtgebiet verlegt wurden. Die Messingsteine und ihre jeweilige Inschrift sollen an die Barsinghäuser Opfer der nationalsozialistischen Diktatur erinnern und Passanten zum Innehalten bewegen. Um das Gedenken an die Opfer wachzuhalten, haben vier Mitglieder der Jungsozialisten (Jusos) Barsinghausen am Sonnabend wieder einmal alle 45 Stolpersteine in der Kernstadt sowie in den Ortschaften von Schmutz und Dreck befreit. Mit der alljährlichen Aktion wollen die Jusos die Erinnerung an die Gräueltaten der Nazis stets aufs Neue ins Bewusstsein bringen.

Eckard Steigerwald (Zweiter von links) erzählt an der Rehrbrinkstraße vor dem früheren Haus der Familie Seligmann deren Geschichte. Quelle: Ingo Rodriguez

„Wir putzen die Stolpersteine schon seit gut zehn Jahren, aber im vergangenen Jahr ist die Aktion wegen der Corona-Beschränkungen ausgefallen“, sagte die Juso-Vorsitzende Viktoria Woronin. Bevor sie sich gemeinsam mit Henrik von Meyenn, Finn Bartholdy und Lars Erik Lange in Zweiergruppen auf den Weg machte, um alle Messingsteine mit einem Spezialreiniger aufzupolieren, war jedoch Zuhören angesagt. Wie immer hatten sich die Jusos auch jetzt wieder zum Auftakt der Aktion mit dem früheren Stadtarchivar Eckard Steigerwald verabredet. Er berichtet ihnen Jahr für Jahr exemplarisch vom tragischen Schicksal einer der Familien, die von den Nazis in den Tod getrieben wurden.

Die Stolpersteine der Familie Seligmann. Quelle: Ingo Rodriguez

Martyrium beginnt in der Reichspogromnacht

In der Kernstadt erzählte Steigerwald vor den drei Stolpersteinen an der Rehrbrinkstraße die Geschichte der Familie Seligmann. Wie alle 45 Steine waren auch die Exemplare für Carl, Fanny und Irma Seligmann im Auftrag der Stadt von der Siegfried-Lehmann-Stiftung in den Fußweg vor dem früheren Wohnhaus der Familie eingelassen worden. Laut Steigerwald begann das Martyrium der Seligmanns in der Reichspogromnacht am 9. November 1938. Zunächst habe ein SS-Trupp die Fensterscheiben des Familiengeschäfts – einer Fleischerei – eingeworfen, erzählte Steigerwald. Anschließend hätten die uniformierten Nazis das Haus geplündert und Geld an sich genommen. Noch in der Nacht seien Carl und sein Sohn Erich über Umwege in das Konzentrationslager (KZ) Buchenwald verschleppt worden.

Nach dem Putzen fallen die Stolpersteine wieder viel mehr auf. Quelle: Ingo Rodriguez

„Sie wurden zwar nach drei Wochen wieder entlassen und aufgefordert, das Land zu verlassen“, wie Steigerwald berichtete. Nur Erich und seiner Frau Hilde sei später jedoch die Emigration in die USA geglückt. Carl und dessen Frau Fanny wurden 1941 von Hannover aus ins polnische Ghetto Riga deportiert und dort 1945 für tot erklärt. Carls Tochter Irma wurde 1944 im KZ Auschwitz umgebracht.

Für die Jusos gehört es fest zur Tradition ihrer alljährlichen Putzaktion, sich eine der Familiengeschichten anzuhören. Sie nahmen sich auch dieses Mal rund eine Stunde Zeit für die Ausführungen des früheren Stadtarchivars – und zeigten sich sehr betroffen.

Von Ingo Rodriguez