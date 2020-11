Barsinghausen

Die Stadt Barsinghausen betreut derzeit 46 obdachlose Menschen im Stadtgebiet und stellt ihnen eine Unterkunft zur Verfügung. Damit haben die Menschen zwar eine Bleibe gefunden, dennoch fehlt es vielfach am Nötigsten. Daher haben die Jungsozialisten ( Jusos) aus Barsinghausen und Wennigsen jetzt mit einer Spendenaktion vor allem warme Winterkleidung und Hygieneartikel für die Obdachlosenhilfe in Barsinghausen gesammelt.

Raoul Wagner kümmert sich um die Sammelunterkunft an der Hannoverschen Straße mit Wohnplätzen für Asylsuchende und Obdachlose. Momentan leben dort 32 Menschen, die keinen eigenen Wohnraum haben. „Diese Spendenaktion finde ich super. Es ist wichtig, diese Menschen mit ihren ganz persönlichen Schicksalen nicht aus den Augen zu verlieren“, sagt Wagner.

Menschen in sozialer Notlage

Gerade Dinge für die tägliche Hygiene sowie gut erhaltene Kleidungsstücke seien wichtig für Menschen in einer sozialen Notlage. In den nächsten Tagen will Wagner die in Barsinghausen und Wennigsen gesammelten Spenden nach und nach an die Bewohner der Unterkunft an der Hannoverschen Straße verteilen. Arne Kaiser und Aaron Täger von den beiden Juso-Gruppen haben die in mehreren Säcken und Taschen verstauten Spenden am Montag an Wagner und an Gerd Oschinski von der städtischen Obdachlosenhilfe überreicht.

Die beiden Jugendlichen äußerten sich zufrieden über die Resonanz und die Spendenbereitschaft in beiden Ortschaften. „Einige Leute haben sogar extra mehr Hygieneartikel eingekauft und zu unseren Sammelstellen gebracht“, sagt Kaiser. Für die Zukunft können sich die Jusos durchaus vorstellen, solch eine Spendenaktion zu wiederholen.

Kapazitäten reichen aus

Von einer „schönen Aktion“ und einer „guten Sache, dass jemand an die Obdachlosen denkt“ spricht Gerd Oschinski von der Obdachlosenhilfe des städtischen Bürgeramtes. Momentan reichten die Kapazitäten aus, um ausreichend Wohnraum für die obdachlosen Menschen zur Verfügung zu stellen. „Wir haben noch etwas Spielraum“, betont Oschinski. Unter den 46 Menschen in den städtischen Unterkünften gehöre eine Familie, ansonsten handle es sich um zumeist männliche Einzelpersonen.

Nur zu einem ganz geringen Teil habe die Stadt Barsinghausen mit sogenannten durchreisenden Obdachlosen ohne festen Wohnsitz zu tun, die keine kommunale Unterkunft benötigten.

