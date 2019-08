Barsinghausen

Für Schüler und Lehrer an der Goetheschule-KGS hat sich die Hoffnung zerschlagen, zu Beginn des neuen Unterrichtsjahres die sanierte Aula wieder für den Schulbetrieb nutzen zu können. Weil sich die Arbeiten zur Grundsanierung verzögert haben, bleibt die Aula in den nächsten Wochen noch eine Baustelle. Zu den Gründen für die Verzögerung und zur voraussichtlichen Dauer der weiteren Arbeiten konnte die Stadtverwaltung am Dienstag keine Angaben machen.

Trotz Schulbeginn immer noch eine Baustelle: Christian Bohn schaut sich den Stand der Sanierungsarbeiten in der KGS-Aula an. Quelle: Frank Hermann

Bis vor wenigen Wochen waren Schule und Stadt noch zuversichtlich, die Grundsanierung für die Aula bis zum Ende der Sommerferien abzuschließen. „Ursprünglich angestrebter Termin war der 19. Juni. Aber das hat leider nicht geklappt“, sagt der stellvertretende Gesamtschulleiter Christian Bohn. Nun müsse sich die Schule mit der neuen Situation arrangieren und auf die Aula weiterhin verzichten. „Aber es wäre schön, wenn sich die Sanierungsarbeiten nicht allzu lange hinzögen“, ergänzt Bohn.

Stadt investiert 3 Millionen Euro

Seit den Osterferien im April ist die KGS-Aula gesperrt, um den Raum komplett zu modernisieren. Mehrere Handwerksfirmen waren und sind im Einsatz für neue Elektrik, Beleuchtung, Bühnentechnik, Unterdecke sowie für den Einbau einer neuen Brandmeldeanlage. Zudem ersetzen Dachdecker die in weiten Teilen marode Dachhaut über der Aula. Für diese Grundsanierung investiert die Stadt Barsinghausen einen Betrag von rund 1,5 Millionen Euro.

Ebenfalls rund 1,5 Millionen Euro kosten die Arbeiten zur Verbesserung des Brandschutzes in der Goetheschule. Voraussichtlich bis Anfang 2021 arbeiten sich die Handwerker in mehreren Abschnitten voran – mit neuen Elektroinstallationen, Brandschutztüren, Beleuchtungen und Vorrichtungen für den Rauchabzug. Einen Flurbereich zwischen Aula, Mensa und Bibliothek haben die Fachleute während der Ferien fertiggestellt. „Jetzt können Schüler und Lehrer die Bücherei und die Mensa wieder über den Verbindungsgang erreichen, anstatt über das Außengelände ausweichen zu müssen“, erläutert Bohn.

Wegen der Arbeiten zur Verbesserung des Brandschutzes sind einzelne Abschnitte auf den Fluren abgesperrt. Quelle: Frank Hermann

Dennoch müsse die Schule ständig improvisieren, weil immer wieder andere Verbindungsflure wegen der Sanierungsarbeiten gesperrt und somit ganze Gebäudetrakte abgehängt werden. „Das betrifft momentan unsere Musikräume. Nur über einige Umwege durch andere Schulabschnitte können Schüler und Lehrer in den Musiktrakt gelangen“, betont der stellvertretende KGS-Leiter.

Klassenräume nicht erreichbar

Zudem seien drei Unterrichtsräume wegen der Sperrungen unerreichbar – mit der Folge, dass eine siebte und zwei zehnte Klassen täglich mehrfach ihre Räume wechseln müssen. Bei einem künftigen Ausfall von Fachräumen sei solch ein unkomplizierter Wechsel wegen der fehlenden Ausstattung jedoch nicht möglich: „Dann ist die Kreativität der Fachlehrer gefragt.“

Trotz der Belastungen mit mehreren Baustellen haben sich Schüler und Kollegium laut Bohn mit den Situation arrangiert und zeigten ein hohes Maß an Flexibilität. „Alle wissen: Die Sanierung muss gemacht werden, und das müssen wir jetzt durchhalten. Und außerdem steigt die Vorfreude auf die Zeit danach mit einer gründlich sanierten Schule“, sagt der Pädagoge.

