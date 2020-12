Barsinghausen

Berufsorientierung in den Zeiten von Corona: Weil Informationsbesuche für Schüler in Betrieben und Firmen derzeit wegen des Infektionsschutzes nicht möglich sind, hat sich die KGS Goetheschule zu einer virtuellen Variante mit Videokonferenzen entschlossen. Auf diese Weise lernten rund 160 Jugendlichen aus den sieben Klassen im zehnten KGS-Jahrgang am Donnerstag verschiedene naturwissenschaftliche Berufsfelder kennen.

Digitaler Austausch

Dazu schaltete der kommissarische KGS-Fachbereichsleiter Patrick Ebeling eine Onlineverbindung zum Friedrich-Löffler-Institut (FLI) für Nutztiergenetik in Mariensee bei Neustadt. FLI-Mitarbeiter stellten in digitalen Videogesprächen die Berufszweige am Institut vor. Dazu gehören zum Beispiel wissenschaftliche Forschungsarbeiten ebenso wie die Berufe der chemisch- sowie biologisch-technischen Assistenten.

„Daraus ergeben sich berufliche Perspektiven für Jugendliche aus allen Schulzweigen“, erläutert Patrick Ebeling. Ursprünglich habe der Fachbereich für Berufsorientierung mehrere Besuche außerhalb der Schule vorbereiten wollen – etwa im Zoo Hannover und im Wisentgehege Springe mit den Ausbildungsberufen etwa für Landschaftsgärtner und für Tierpfleger. „Aber wegen der Corona-Krise haben die Betriebe nach und nach abgesagt“, berichtet Ebeling.

Wichtige Hilfestellung

Stattdessen holte sich die Goetheschule jetzt mithilfe digitaler Videotechnik die fachliche Beratungskompetenz des Friedrich-Löffler-Institutes in den Unterricht. Schüler hatten dabei jederzeit die Gelegenheit zu Nachfragen und detaillierte Erläuterungen zu bekommen. „So schaffen wir es, unseren Schüler trotz aller Corona-Einschränkungen eine wichtige Hilfestellung für die Berufsorientierung zu geben“, sagt der stellvertretende KGS-Leiter Christian Bohn.

Solche Tage zur Berufsorientierung richten die neun verschiedenen KGS-Fachbereiche im Wechsel für die einzelnen Jahrgänge aus, damit die Schüler mit einer möglichst großen Bandbreite aus den Branchen in Berührung kommen. „Bis vor zwei Jahren gab es an unserer Schule immer eine ganze Woche zur Berufsorientierung für unsere Schüler. Der Wechsel zu den einzelnen Tagen je Fachbereich und Klassenstufe erlaubt es uns, viel zielgerichteter zu arbeiten“, erläutert Christian Bohn.

