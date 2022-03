Barsinghausen - KGS-Schüler sprechen mit jungen Leuten in der Ukraine: So fühlen sich die Menschen in einem Land im Kriegszustand

Wie ist das Leben in einem Land im Kriegszustand? Schülerinnen und Schüler der KGS Barsinghausen haben per Videochat mit jungen Menschen in der Ukraine sprechen können – und eine beeindruckende Besonnenheit erlebt.