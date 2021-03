Barsinghausen

Neuer Vize-Stadtbrandmeister ist Langreders Ortsbrandmeister Kai Krömer (55). Er wurde vom Rat am Donnerstagabend offiziell für die Dauer von sechs Jahren ernannt, nachdem ihn die Ortsbrandmeister und deren Stellvertreter aus den 17 Barsinghäuser Ortsfeuerwehren im Februar in einer Wahlversammlung nominiert hatten.

Auch für Vorgänger und Bürgermeister Henning Schünhof (SPD) gab es Blumen in der Ratssitzung – zum Abschied, aber auch zum Einstand: Er wurde aus dem Ehrenbeamtenverhältnis als stellvertretender Stadtbrandmeister entlassen, und gleichzeitig war es seine erste Ratssitzung als neues Verwaltungsoberhaupt.

Schünhof behält Pieper

Seit 44 Jahren ist Schünhof in der Feuerwehr aktiv. 20 Jahre war er Ortsbrandmeister in Winninghausen und fünf Jahre stellvertretender Stadtbrandmeister – ein Bilderbuch-Engagement, lobte der Erste Stadtrat Thomas Wolf. Auch als Bürgermeister will Schünhof aktives Mitglied in der Feuerwehr bleiben und seinen Pieper behalten.

Von Jennifer Krebs