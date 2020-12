Barsinghausen

In der von einem Corona-Ausbruch betroffenen Seniorenresidenz Kaiserhof in Barsinghausen ist die Zahl der infizierten Bewohner und Bediensteten über das Wochenende unverändert geblieben. Allerdings hat sich der Gesundheitszustand mehrerer infizierter Residenzbewohner inzwischen verschlechtert: Von Freitag bis Montag mussten nach Mitteilung der Medicare-Gruppe – Trägerin des Barsinghäuser Seniorenheimes – drei weitere Betroffene ins Krankenhaus transportiert werden. Insgesamt befanden sich am Montagmittag damit fünf Infizierte aus der Kaiserhof-Residenz in einer Klinik.

Das Coronavirus hatte sich in der Wohn- und Pflegeeinrichtung für Senioren an der Barsinghäuser Bahnhofstraße in der vergangenen Woche rasant ausgebreitet. Zurzeit ist das Virus – wie schon am Freitag – bei 55 Bewohnern und zwölf Bediensteten der Kaiserhof-Residenz nachgewiesen. Offenbar hatte zuerst ein Bediensteter das Virus in die Einrichtung eingeschleppt.

Anzeige

Reihentest offenbart Virus-Verbreitung

Bei dem betroffenen Mitglied des Pflegeteams war ein Corona-Schnelltest am 8. Dezember positiv ausgefallen, zwei Tage später lag dann auch das positive Ergebnis eines sehr viel aussagekräftigeren sogenannten PCR-Tests vor. In den folgenden Tagen wurden weitere Angehörige des Pflegepersonals und auch Bewohner positiv getestet. Das wahre Ausmaß der offenbar rasanten Verbreitung des Corona-Virus in der Kaiserhof-Residenz wurde jedoch erst nach einem Reihentest sämtlicher Bewohner und Mitarbeiter deutlich, den das Gesundheitsamt der Region Hannover in der vergangenen Woche angeordnet hatte.

Das erschreckende Ergebnis – mit insgesamt 67 infizierten Personen in der Seniorenresidenz – war am vergangenen Freitag erstmals in die offizielle Corona-Statistik der Gesundheitsbehörde eingeflossen und hatte Barsinghausen regionsweit auf den Spitzenplatz in der Sieben-Tage-Inzidenzwertung katapultiert.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mehrzahl der Bewohner ist beschwerdefrei

Außer den mittlerweile fünf mit dem Virus infizierten und in Kliniken behandelten Senioren aus der Kaiserhof-Residenz gibt es weitere sechs Männer und Frauen, die leichte Symptome einer Covid-19-Erkrankung verspüren, wie Medicare-Pressesprecher Bernhard Rössler mitteilt. „Das reicht von Erkältungszeichen bis hin zu Geschmacksverlust.“ Die sechs Senioren mit leichteren Symptomen werden weiterhin in der Seniorenresidenz betreut. Der größte Teil der positiv getesteten Menschen ist bisher noch beschwerdefrei.

Um die Weiterverbreitung des Virus innerhalb des Hauses zu stoppen, setzt die Seniorenresidenz Kaiserhof nicht nur auf die Isolation einzelner Wohnbereiche. Großer Wert wird auch auf Schutzausrüstung beim Pflegepersonal gelegt, wie Rössler erläutert. Grundsätzlich sind die Pflegekräfte derzeit beim Kontakt mit Bewohnern mit Schutzkitteln, Kopfhauben, FFP2-Masken und Handschuhen bekleidet. „Bei der Pflege von positiv getesteten Bewohnern ist zusätzlich das Tragen einer Schutzbrille obligatorisch“, sagt der Medicare-Sprecher.

Für Mittwoch, einen Tag vor Heiligabend, ist in der Seniorenresidenz Kaiserhof vom Gesundheitsamt ein weiterer Reihentest angesetzt. Ein mobiles Untersuchungsteam kommt dann in die Einrichtung, um Testabstriche bei sämtlichen Bewohnern und dem Personal zu nehmen. Die Einrichtung bleibt für Besucher weiterhin ausnahmslos geschlossen.

Von Andreas Kannegießer