Seit es die Corona-Pandemie gibt, geht der Blick stets in diese Bereiche: Alten- und Pflegeheime – also dort, wo gefährdete und zu schützende Menschen leben. In Barsinghausen ist die Seniorenresidenz Kaiserhof an der Bahnhofstraße die größte Senioreneinrichtung der Stadt. Auf eine mögliche neue Welle fühlt man sich dort gut vorbereitet.

Die Seniorenresidenz Kaiserhof ist gut vorbereitet auf eine dritte Welle. Quelle: Stephan Hartung

„In der Corona-Zeit haben alle dazu gelernt, auch wir. Unsere Hygiene- und Schutzmaßnahmen sind auf höchstem Niveau“, sagt Sabrina Oldenburger, die Geschäftsführerin von Medicare. Die in Minden sitzende Unternehmensgruppe betreibt 16 Häuser in Nordrhein-Westfalen und in Niedersachsen, dazu gehört auch der Kaiserhof. Oldenburger berichtet von hohen Beständen an FFP-2-Masken, außerdem gebe es strenge Regeln für Tests.

Die Bewohnerinnen und Bewohner werden alle drei Tage mit Schnelltests überprüft. Bei Anzeichen möglicher Corona-Symptome auch öfter. Denn die Pfleger achten jeden Tag darauf, dass es den Bewohnern gut geht und messen ihre Temperatur. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden täglich vor Dienstbeginn getestet.

Besucher dürfen nur den Kaiserhof betreten, wenn sie einen aktuellen PCR-Test vorlegen können, der nicht älter als 36 Stunden ist. Ansonsten müssen sie sich an einem Seiteneingang, den Einrichtungsleiterin Sabine Ockenga liebevoll als „unsere Box“ bezeichnet, erst einmal einem Schnelltest unterziehen – und dürfen bei negativem Ergebnis 15 Minuten später zu ihren Verwandten. Auch der Reporter von der HAZ galt als Besucher, als er zum Gespräch mit Sabrina Oldenburger und Sabine Ockenga wollte – Kaiserhof-Mitarbeiterin Alexandra Hollstein nahm den Abstrich vor. In der Box.

Kaiserhof-Leiterin Sabine Ockenga unterzieht sich bei ihrer Mitarbeiterin Alexandra Hollstein einem Schnelltest. Quelle: Stephan Hartung

Auch die Impfungen sind ein Thema. Der Kaiserhof beschäftigt 65 Mitarbeiter, 67 Seniorinnen und Senioren leben in der Residenz. Was für beide Gruppen gilt: Etwa die Hälfte von ihnen hat schon die zweite Impfung erhalten. „Für unsere Bewohner ist das super. Sie freuen sich, dass sie wieder nach draußen können, haben einfach mehr Lebensqualität. Wir konnten auch, natürlich mit Masken und Abständen, Veranstaltungen wie Fasching ausrichten“, sagt Ockenga.

In der Seniorenresidenz Kaiserhof herrscht auf den Etagen ein nettes Ambiente. Quelle: Stephan Hartung

Mit allen Maßnahmen gut aufgestellt zu sein, ist für die Seniorenresidenz wichtig. Denn nach einem Corona-Massenausbruch im Dezember verlief die Infektion oft zwar mild oder sogar ohne Symptome, aber es gab auch schwere Verläufe und zehn Todesfälle. Deswegen sind momentan einige Plätze im Kaiserhof frei – aber das ist nicht der einzige Grund. Es hätte nicht nur Todesfälle durch Corona, sondern auch kranke Bewohner gegeben, die palliativ begleitet wurden, sagt die Einrichtungsleiterin und weist darauf hin, dass im Winter erfahrungsgemäß die Sterberate ohnehin höher sei.

Wer sich für einen Platz in der Einrichtung interessiert, kann einen Termin für eine Hausführung vereinbaren. Außerdem benötigt der Kaiserhof für seine von der Corona-Pandemie stark belasteten Mitarbeiter praktische Unterstützung aus der Bevölkerung. Gesucht werden Menschen, die die Fachkräfte entlasten. „Unsere Mitarbeiter nehmen die Tests vor, das kostet natürlich Kapazitäten“, sagt Heimleiterin Ockenga, die bei Bedarf auch selbst einspringt und Besucher oder Bewohner testet. Wer im Kaiserhof helfen will, ruft an unter der Telefonnummer (0 51 05) 5 84 10 oder schreibt eine E-Mail an sabine.ockenga@medicare-pflege.de.

