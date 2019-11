Barsinghausen

Die Arbeitswelt in Barsinghausen in früheren Zeiten ist das Thema des Barsinghäuser Jahreskalenders für 2020, den die Kalendermanufaktur Verden in Zusammenarbeit mit dem Stadtarchiv herausgibt. Die Bildmotive stammen aus der Zeit vom Ende des 19. Jahrhunderts bis etwa 1970 und geben Einblicke in typische Berufsfelder, die in Barsinghausen von Bedeutung waren und zum Teil immer noch sind. Dazu gehören der Bergbau, das Steinhauerhandwerk, die Waldarbeit im Deister, aber auch die Arbeit in der Keksfabrik Bahlsen.

Auf dem Titelbild ist eine Szene aus der Zeit um 1950 aus der Zuckerfabrik Groß Munzel zu sehen. Die Mitarbeiter sind dabei, mit Muskelkraft und Schaufeln die bei der Zuckerrübenverarbeitung als Nebenprodukt anfallenden Rübenschnitzel zu verteilen, die später als Futtermittel weiterverkauft wurden.

Harte Arbeit im Bergwerk

Gleich zwei historische Fotos – die Kalendermotive von Januar und Februar – dokumentieren die harten Arbeitsbedingungen der Hauer und der sogenannten Schlepper untertage im Barsinghäuser Steinkohlenbergwerk. Die Hauer mussten beim Kohleabbau wegen der Maße der Flöze seitlich liegend und in verkrampfter Körperhaltung arbeiten, wie Stadtarchivar Gerald Bredemann im Begleittext zu den Motiven erläutert. Die Schlepper hatten die Aufgabe, mit niedrigen hölzernen Kohleloren, den sogenannten Hunden, die Kohle vom Abbaustreb herauszufahren und auf Kohlenrutschen zum Weitertransport zu kippen.

Ein Bildmotiv aus den 1940er Jahren zeigt die Arbeit beim Gleisbau für die Straßenbahnlinie 10, die seit 1899 zwischen Barsinghausen und Hannover verkehrte. Die Straßenbahn diente viele Jahrzehnte lang insbesondere dem Gütertransport. So wurden auch Kohlen von Barsinghausen aus mit der Straßenbahn in die Landeshauptstadt transportiert.

Das Kalenderblatt für den Juli zeigt eine Szene, die um 1910 im Deister fotografiert worden ist. Zu sehen sind Waldarbeiter, Vorarbeiter mit Vermessungsinstrumenten sowie die leitenden Forstbeamten in ihren charakteristischen Uniformen.

Maurer arbeiten im Bahnhofstunnel

Das Foto für das Septembermotiv ist Ende des 19. Jahrhunderts im Egestorfer Steinbruch im Deister entstanden. Steinhauer und Steinmetze haben sich zu einem Gruppenbild aufgestellt. Zu sehen sind auch die typischen Werkzeuge ihres Handwerks wie etwa Zweispitz, Winkeleisen, Holzklöpfel und Bossierhammer.

Das jüngste Motiv in dem Jahreskalender zeigt die Maurer bei der Arbeit, die im Herbst 1970 am Barsinghäuser Bahnhofstunnel die stählerne Bewehrung für die Betonwände vorbereiten. Der Bau des Tunnels fiel zusammen mit der Elektrifizierung und allgemeinen Modernisierung der Eisenbahnstrecke von Hannover an den Deister und weiter nach Haste.

Der Fotokalender ist im Format DIN A3 gedruckt. Er kostet 19,90 Euro und ist in Barsinghausen im Bücherhaus am Thie erhältlich.

Von Andreas Kannegießer