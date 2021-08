Barsinghausen

Der Widerstand gegen kommunale Straßenausbaubeiträge, die Grundstücksbesitzer entrichten müssen, nimmt bundesweit weiter zu. Mehr als die Hälfte aller Bundesländer hat sich dem Druck von Bürgerinitiativen inzwischen gebeugt und die Ausbaubeiträge abgeschafft. In Niedersachsen ist die generelle Abschaffung bisher noch nicht in Sicht, lediglich ein Teil der Kommunen – so inzwischen auch Barsinghausen – verzichtet auf die Kommunalabgabe. Mit Werner Eggers und Harald Beckmann sind zwei der bundesweit hartnäckigsten und aktivsten Ausbaubeitragsgegner in Barsinghausen zu Hause.

Die beiden Aktivisten vom Deister sind optimistisch, dass ihr jahrelanger Kampf kurz vor dem endgültigen Erfolg steht: Das Bundesverfassungsgericht hat ihre Verfassungsbeschwerde gegen die Beiträge zur Entscheidung angenommen und nicht von vornherein als unbegründet abgewiesen. Die beiden Barsinghäuser sind im Vorstand des Aktionsbündnisses Soziale Kommunalabgaben/ BI Soziale Straßensanierung (ASK-BISSS) engagiert, Eggers hat seit mehreren Jahren den Vorsitz inne. „Wir haben etwa 110 Mitglieder aus ganz Niedersachsen“, berichten Eggers und Beckmann. „Aber so richtig aktiv sind besonders wir beide.“

Engagement aus eigener Betroffenheit

Ihr Engagement gestartet haben Eggers und Beckmann aus eigener Betroffenheit: Eggers war vor rund neun Jahren Anlieger des Buchenweges in Kirchdorf, als die Stadt Barsinghausen ankündigte, die Straße einer Grundsanierung unterziehen zu wollen. Auf rund ein Dutzend beitragspflichtige Anlieger seien dabei insgesamt fast 300.000 Euro Straßenausbaubeiträge abgewälzt worden. Eggers und seine Nachbarn gründeten die Anliegerinteressengemeinschaft Buchenweg – und schafften es tatsächlich, die Grundsanierung des Buchenweges abzuwenden. Stattdessen bekam die Straße lediglich eine neue, rund 15.000 Euro teure neue Asphaltdeckschicht, für die allein die Stadt die Kosten tragen musste. „Jetzt hält der Buchenweg schon sieben Jahre statt zwei bis drei Jahre, wie von der Verwaltung prognostiziert“, sagt Eggers.

Beckmann, Anlieger des Reitwiesenweges und der Straße Im Rehagen in Landringhausen, musste vor neun Jahren einen vierstelligen Betrag berappen, nachdem die Avacon neue Leitungen im Rehagen verlegt und die Stadt den Gehweg danach gepflastert hatte – „und das auf der anderen Straßenseite“, wie Beckmann betont. „Ich stand vor vollendeten Tatsachen“, erzählt er – und wurde so motiviert, sich näher mit der Thematik zu beschäftigen.

Schon vor Jahren hatten die Anwohner der Stettiner Straße (siehe Bild) ein neues Finanzierungsmodell gefordert. Jetzt, wo die Strabs abgeschafft ist, müssen sie keine Beiträge bezahlen. Quelle: Carsten Fricke

Das überregionale Engagement von Eggers und Beckmann gegen Straßenausbaubeiträge begann im Allgemeinen Verein für gerechte Kommunalabgaben (AVGKD). Wenig später sei der Vorsitzende ausgefallen, berichtet Eggers – „und schwupps hatte ich das Thema an der Backe“. Es sei früh klar gewesen, dass es wohl nur auf juristischem Wege möglich sein würde, die Straßenausbaubeiträge zu Fall zu bringen, sagt Eggers. Die Folge war, dass die beiden ehrenamtlich Aktiven immer tiefer in die komplexe Problematik eintauchten, um Widersprüche im Dickicht der Gesetze und Verordnungen rund um das kommunale Bau- und Abgabenrecht zu entdecken.

Aus Hobby ist Passion geworden

Bis zu 1500 Stunden im Jahr hat Werner Eggers in der intensivsten Phase seines Engagements dem Kampf gegen die Straßenausbaubeiträge gewidmet, bei Beckmann waren es teilweise bis zu 2000 Stunden. „Das war am Anfang ein Vollzeitjob“, sagt Eggers. „Es hat mich fasziniert, die Widersprüche aufzuklären“, ergänzt Beckmann. „Aus einem Hobby ist längst eine Passion geworden.“ Die beiden Kämpfer gegen Straßenausbaubeiträge haben keine juristische Ausbildung. Der heute 76-jährige Eggers ist Maschinenbauingenieur und war während seiner Berufstätigkeit weltweit unterwegs. Beckmann ist 72 Jahre alt und hat bei der Bundeswehr unter anderem als Fluglotse gearbeitet.

Beide sind stolz darauf, dass ihnen längst niemand mehr etwas vormachen kann, wenn es um das Thema Ausbaubeiträge und deren verschiedene Spielarten geht. Eine von dem Aktionsbündnis beauftragte Anwaltskanzlei aus Göttingen sei sehr überrascht gewesen, als sie die umfangreichen Rechercheergebnisse und Arbeitsergebnisse der Barsinghäuer in die Hand bekommen habe. „Wo haben Sie das denn alles her?“, habe die Fachanwältin gefragt, berichtet Eggers. „Inzwischen können wir auch den Richtern Paroli bieten.“

Der Kern ihrer Argumentation: Ausbaubeiträge von einzelnen Anliegern werden zu Unrecht erhoben, weil eine öffentliche Straße grundsätzlich eine „öffentliche Sache im Gemeingebrauch“ sei und keine individuellen Vorteile auslösen könne – so wie dies in Begründungen für die angebliche Rechtmäßigkeit der Beiträge suggeriert werde.

Landesregierung blockt ab

„Wir erfahren viel Zustimmung und Unterstützung für unsere Arbeit“, sagt Eggers. In Niedersachsen sind es vor allem die Siedlergemeinschaften, die ebenso vehement für die generelle Abschaffung der Ausbaubeiträge kämpfen. „Im Landtag haben wir die FDP hinter uns.“ Von der niedersächsischen Landesregierung dagegen werde zurzeit noch „alles abgeblockt“, sagt Beckmann.

Die beiden Barsinghäuser sind überzeugt davon, dass letztlich das Bundesverfassungsgericht der Erhebung von Straßenausbaubeiträgen einen Riegel vorschieben wird – und stellen sich schon einmal darauf ein, auch ihr aufreibendes Engagement zurückzufahren. Eggers und Beckmann wollen Ende des Jahres ihre Führungsämter im ASK-BISSS aufgeben. „Aber wir werden auch danach an dem Thema dranbleiben“, versichern beide.

Von Andreas Kannegießer