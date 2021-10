Barsinghausen

Die Stadtentwässerung lässt in Teilen Barsinghausens weitere Abschnitte des maroden Kanalnetzes sanieren. Die Arbeiten laufen ab Oktober in den Ortsteilen Eckerde, Großgoltern und Nordgoltern. Die Stadtentwässerung geht davon aus, dass die gesamte Kanalsanierung etwa bis Ende 2022 dauern wird. Zugleich weist der städtische Eigenbetrieb darauf hin, dass es zu Einschränkungen kommen kann. Um diese auf ein Mindestmaß zu reduzieren, soll die Zufahrt zu den Grundstücken weitestgehend sichergestellt werden, Parkverbote wird es nur stellenweise geben. Im Bereich von großen Straßenkreuzungen kann aber nicht ausgeschlossen werden, dass auch in den Nachtstunden gearbeitet wird.

Kamera zeigt: Viele Kanäle marode

Neben der Abwasserreinigung ist der Stadtentwässerungsbetrieb Barsinghausen auch für das rund 400 Kilometer lange öffentliche Kanalnetz unter den Straßen der Stadt zuständig. Um den Zustand zu beurteilen, wurden die Kanäle in den vergangenen Jahren nahezu vollständig mit einer TV-Kamera abgefahren. Die dabei festgestellten Mängel wurden von einem Ingenieurbüro in mehrere Schadensklassen eingeteilt.

Um ein intaktes und dichtes Kanalnetz gewährleisten zu können, werden nun die Kanäle saniert, die in die schlechteste Schadensklassen eingestuft wurden. Insgesamt müssen etwa 3,7 Kanalkilometer in Eckerde, Großgoltern und Nordgoltern saniert werden. Der Auftrag wurde an die Firma Arkil Inpipe GmbH aus Hannover vergeben.

Inliner-Verfahren statt buddeln

Die Kanäle sollen mit der sogenannten Inliner-Methode saniert werden. Mit diesem Verfahren werden Leitungen repariert, ohne dass gegraben werden muss. Stattdessen wird ein spezieller Glasfaserschlauch in die Rohrleitung eingezogen, der später die neue Innenwand bildet. Mit Luftdruck wird der Schlauch an die Wand der Leitung gepresst und dann mit UV-Licht ausgehärtet. Dieses Verfahren sei mit wesentlich weniger Aufwand und weniger Kosten verbunden als bei einem Austausch der Rohre bei offener Bauweise, heißt es seitens der Stadtentwässerung. Nachdem der Schlauch komplett ausgehärtet ist, sind Risse und Beschädigungen zuverlässig verschlossen, und der Kanal ist wieder voll belastbar. Die zuvor verschlossenen Rohrenden werden geöffnet, und das Abwasser kann wieder durch die Leitung fließen.

Die Anschlüsse der Hausleitungen werden mittels eines Fräsroboters geöffnet und dann saniert. Lediglich in Abschnitten, in denen das Inliner-Verfahren nicht möglich ist, seien Tiefbauarbeiten geplant, kündigt die Stadtentwässerung an. Dies werde aber nur vereinzelt der Fall sein.

Von Jennifer Krebs