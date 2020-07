Barsinghausen

Wer soll Barsinghausens neuer Bürgermeister werden? Der Stadtmarketingverein Unser Barsinghausen holt die Kandidaten am Donnerstag, 3. September, aufs Podium. Die bisher feststehenden Bewerber haben für die Talkrunde schon zugesagt, berichtet Hendrik Mordfeld, Vorsitzender von Unser Barsinghausen. Das sind Henning Schünhof ( SPD), Nadin Quest (Grüne), Roland Zieseniß ( CDU) und Alfons Holtgreve (UWG). Die FDP will diese Woche entscheiden, ob sie mit einem eigenen Kandidaten in die Bürgermeisterwahl am 1. November ziehen will.

Anmelden: Begrenzte Platzzahl

Der Kandidaten-Talk findet im Zechensaal am Besucherbergwerk, Hinterkampstraße 6, statt. Beginn ist um 19 Uhr. Aufgrund der begrenzten Platzzahl und der notwendigen Datenerhebung infolge der Coronas-Schutzverordnung müssen sich interessierte Bürger per E-Mail an kontakt@unser-barsinghausen.de anmelden.

Von Jennifer Krebs