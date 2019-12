Barsinghausen

Großer Auftritt in der Klosterkirche: Nahezu 75 Sänger aus der Stadtkantorei und dem Kammerchor Barsinghausen sowie aus dem Kirchenchor Limmer/Ahlem haben am dritten Adventssonntag die Kantaten 4 bis 6 aus dem Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach vorgetragen. Musiker eines professionellen Projektorchesters begleiteten das Ensemble unter dem Dirigat von Martina Wagner, die sich mit diesem Konzert als Kantorin von der Marien-Kirchen-Gemeinde verabschiedete – und damit auch die Leitung der Stadtkantorei und des Kammerchores aufgibt.

Martina Wagner (Mitte) verabschiedet sich mit dem Weihnachtsoratorium als Kantorin in der Mariengemeinde. Quelle: Frank Hermann

„Das war ein super-schöner Abschluss. Ich bin wirklich sehr stolz auf den Chor“, sagte die scheidende Kantorin am Tag nach dem Konzert. Bereits vor zwei Jahren, als die Kantorei anlässlich ihres 100-jährigen Jubiläum die ersten drei Kantaten präsentierte, sei die Entscheidung für eine Fortsetzung gefallen. Als Solisten sangen am Sonntag Celina Ohlhof (Sopran), Katarina Andersson (Alt), Joscha Eggers (Tenor) und Sven Erdmann (Bass) die Arien und Rezitative – Andersson und Erdmann waren schon beim Oratorium von 2017 mit dabei.

Ein richtiger Kraftakt

„Zuletzt haben wir mehrere Monate lang ganz intensiv gearbeitet. Von den ersten Probentönen bis zum Konzert was das ein richtiger Kraftakt für alle Beteiligten“, erläuterte Wagner, die sich nur schweren Herzens von der Kantorei und dem Kammerchor trennen mag: „Ich bin schon traurig, denn die Zusammenarbeit hat mir immer sehr viel Spaß gemacht“.

Viele Besucher genießen in der Klosterkirche das Adventskonzert mit dem Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach. Quelle: Frank Hermann

Aus persönlichen Gründen habe sie sich dazu entschlossen, künftig in ihrem Beruf etwas kürzer zu treten und darum die 25-Prozent-Stelle als Kantorin in der Marien-Kirchen-Gemeinde nach fünf Jahren aufzugeben. Martina Wagner arbeitet als Angestellte für die Musikschule der Stadt Hannover und leitet zudem den Kirchenchor Limmer/Ahlem.

Seit 2014, als sie ihre Tätigkeit in Barsinghausen aufnahm, hat Wagner bei etwa 300 Gottesdiensten und Taufen in der Klosterkirche die Hillebrand-Orgel gespielt. Ihren letzten Orgeldienst versieht die Kirchenmusikerin im Festgottesdienst am zweiten Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember, ab 10 Uhr. Darüber hinaus stellt sich Wagner als Orgelvertretung für ihren Nachfolger Ole Magers zur Verfügung, der im Januar seien Dienst als neue Kantor antritt.

Magers folgt auf Wagner

Der 22-jährige Magers hatte bereits vor dem Abitur seine erste Chorleiter- und Orgelprüfung absolviert. Nach dem Studium der Kirchenmusik in Hannover erhält der künftige Barsinghäuser Kantor jetzt seine erste feste Stelle mit sonntäglichen Orgeldiensten im Gottesdienst sowie mit der musikalischen Leitung der Kantorei. Zusammen mit Sopranistin Celina Ohlhof gab Magers im September bereits ein Konzert mit barocken Klangträumen in der Klosterkirche.

Ein Festgottesdienst mit der offiziellen Einführung von Kantor Ole Magers beginnt am Sonntag, 12. Januar, um 10 Uhr in der Klosterkirche.

Lesen Sie auch:

Von Frank Hermann