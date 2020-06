Eckerde

Die Großabnehmer von Trinkwasser, wie etwa die beiden Bäder im Stadtgebiet, müssen in diesem Jahr Rücksicht auf die begrenzten Aufbereitungskapazitäten des Eckerder Grundwasserwerks nehmen. Im Freibad Goltern und auch im Deisterbad hat sich die Befüllung der Becken vor dem Saisonstart deshalb deutlich länger hingezogen als sonst üblich. Die Folge: Das Badewasser in Goltern hatte sich am ersten Öffnungstag noch längst nicht auf die von den Betreibern gewünschte Temperatur aufgeheizt.

Die Barsinghäuser Stadtwerke hatten vorsorglich veranlasst, dass die Einlaufmenge in die Becken begrenzt werden musste und sich der Befüllungsvorgang deshalb über viele Tage hinzog. Parallel mit dem Saisonstart der Bäder habe diesmal die Zeit der Gartenbewässerung begonnen, sagt der technische Leiter der Stadtwerke, Torsten Holzhausen. „Wir wollten vorsichtig sein“, erklärt er die Maßnahme.

Anzeige

Planungsbüro europaweit gesucht

Das in die Jahre gekommene Eckerder Grundwasserwerk war in den vergangenen Sommern wegen der Dürre bereits mehrfach an seine Kapazitätsgrenze gelangt. Vor zwei Jahren konnte die zeitweise Unterbrechung der Trinkwasserversorgung in einzelnen Barsinghäuser Ortsteilen nur ganz knapp verhindert werden. Hauptprobleme sind die begrenzte Aufbereitungskapazität und fehlende Ersatzteile für etliche der uralten technischen Bauteile in Eckerde. „Wir halten das alte Werk am Leben, bis ein neues gebaut ist“, verspricht Holzhausen. Dazu werde investiert, „wo wir unbedingt müssen“.

Weitere HAZ+ Artikel

Die Vorbereitungen für den Neubau des Grundwasserwerks sind in den vergangenen Monaten planmäßig vorangekommen. Nach Holzhausens Worten befindet sich das Ausschreibungsverfahren für die Planungsleistungen der neuen Anlage in der Endphase. Wegen des Volumens des Planungsauftrages hatten die Stadtwerke europaweit nach einem Ingenieurunternehmen gesucht, das die Planung der neuen Anlage übernimmt und den Bau begleitet. Mit dem Ergebnis des zweistufigen Wettbewerbs ist die Stadtwerke-Führung zufrieden. Es hätten sich Unternehmen aus ganz Deutschland beworben, sagt der technische Leiter. „Wir hatten eine gute Auswahl.“ Mitte Juli sollen die städtischen Gremien die Auftragsvergabe an das Planungsunternehmen beschließen.

Das Eckerder Grundwasserwerk soll auf einem Grundstück direkt gegenüber der alten Anlage in den nächsten Jahren neu gebaut werden. Quelle: Andreas Kannegießer (Archiv)

Betriebsstart frühestens Ende 2023

Die Stadtwerke rechnen damit, dass die Planung und Genehmigung des neuen Grundwasserwerks etwa eineinhalb Jahre dauern wird, sodass frühestens Ende 2021 mit den Bauarbeiten begonnen werden kann. Bei einer Bauzeit von eineinhalb bis zwei Jahren dürfte das neue Werk im besten Fall in der zweiten Jahreshälfte 2023 in Betrieb gehen.

Im neuen Grundwasserwerk wird laut Mehrheitsbeschluss des Rates das sogenannte Carix-Aufbereitungsverfahren eingesetzt, mit dem später auch Sulfat und Nitrat aus dem Grundwasser entfernt werden können. Allerdings fallen dabei auch Rückstände in Form von sogenanntem Prozesswasser an, das abgeleitet oder behandelt werden muss.

Wasser soll in die Südaue geleitet werden

Alle noch ausstehenden Gutachten zur Gewässerchemie lägen inzwischen vor, berichtet Holzhausen. Die Stadtwerke gehen davon aus, dass die Ableitung des Prozesswassers in die Südaue problemlos möglich sein wird. Einen entsprechenden Antrag an die Untere Wasserbehörde zu stellen, sei Teil des Planungsprozesses und werde von dem jetzt auszuwählenden Unternehmen erledigt.

Sollte die bei der Region angesiedelte Wasserbehörde die Einleitungsgenehmigung versagen, müsste das Prozesswasser von Eckerde aus in die Kläranlage im Nachbarort Nordgoltern abgeleitet werden. „Dann müssten wir zusätzlich eine Druckrohrleitung und ein Pumpwerk bauen“, sagt Holzhausen. Bisher liegen lediglich grobe Kostenschätzungen für das neue Wasserwerk vor. Die Stadtwerke-Verantwortlichen rechnen mit etwa zehn Millionen Euro Projektkosten.

Lesen Sie auch

Von Andreas Kannegießer