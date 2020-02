Eckerde

Nun ist die Karnevalssession offiziell beendet: Nach einem Trauermarsch durchs Dorf haben die Eckerder Narren am Mittwochabend am Heimatstein einen Kranz niedergelegt. Zuvor hatten die Karnevalisten im Heimburgischen Hausgraben ihre Geldbörsen ausgewaschen – kein Geld mehr in den Kassen.

„Wir hatten eine tolle Session mit vielen Gästen“, sagte der Präsident der 99er Narren, Wolfgang Pardey, und bedankte sich bei der Gelegenheit auch bei seinem eingespielten Team, ohne das dies alles gar nicht zu bewerkstelligen wäre. Zum letzten Mal forderte Pardey dann zu einem dreifachen „Eckerde Helau!“ auf, ehe es zurück zur Alten Schule ging.

Der Trauermarsch der Karnevalisten trottet zum Heimatstein, um den Kranz niederzulegen. Quelle: Jennifer Krebs

Dort saßen die Eckerder Narren hinterher noch gemütlich zusammen und aßen Hering und Pellkartoffeln. Auch dabei: der elfjährige Max, der mit Abstand Jüngste in der Runde. Beim Trauermarsch durchs Dorf durfte er eine Fackel tragen. Den Zylinder hatte sich der Junge von seinem Vater geborgt. Er finde es toll, dabei zu sein.

Max’ Eltern, Hilke und Heiko Bartling, haben ihren Sohn mit dem Karnevalsvirus infiziert. Heiko Bartling kümmert sich bei der Karnevalsfeier der Eckerder Narren in der Aula der Adolf-Grimme-Schule um die Musik. Max meint, das könnte ihm später auch Spaß machen.

Lesen Sie auch

So feiern die ’99er Narren der Freiwilligen Feuerwehr Eckerde ihren Karneval

Von Jennifer Krebs