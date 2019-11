Barsinghausen

Kathrin Flade hat am Montagnachmittag ihre Ernennungsurkunde zur neuen Leiterin der Wilhelm-Stedler-Schule erhalten. Damit folgt die bisherige Konrektorin auf Jutta Fricke, die im Februar an die Grundschule Benthe gewechselt war. Seit diesem Weggang leitete Flade die Grundschule in der Barsinghäuser Innenstadt bereits kommissarisch bis zur offiziellen Neubesetzung.

Bewährungsprobe bestanden

Ihre erste Bewährungsprobe hat die studierte Berufsschullehrerin nach Einschätzung von Dezernent Martin Deiwick von der Landesschulbehörde bereits im Frühjahr bestanden, als die Schule vehement für einen Neubau am jetzigen Standort kämpfte. „Da hat Kathrin Flade gezeigt, dass sie sich mit großer Energie für ihre Schule, für die Schüler und das Kollegium, einsetzt. Ich bin froh, heute die Urkunde zur Ernennung als Schulleiterin überreichen zu können“, sagte der Dezernent in einer kleinen Feierstunde.

Kathrin Flade unterrichtete nach ihrer Ausbildung zunächst an einer Hauptschule in Nienburg, wechselte dann zur Lisa-Tetzner-Oberschule nach Barsinghausen und kam schließlich nach fünf Jahren im Februar 2018 als Konrektorin an die Wilhelm-Stedler-Schule. Als die Leitungsstelle mit dem Wechsel von Jutta Fricke frei wurde, bewarb sich die verheiratete Mutter von zwei Kindern um die Nachfolge – mit Erfolg.

Kollegium unterstützen

„Ich freue mich auf die spannende Aufgabe, denn ich mache diesen Job wirklich sehr gerne. Dazu trägt auch eine sehr vertrauensvolle und enge Zusammenarbeit mit dem Kollegium bei“, erläuterte Flade, die nun eine Grundschule mit derzeit 216 Kindern und 14 Lehrerinnen leitet. Zu ihren Schwerpunkten gehöre der Wunsch, die Kolleginnen in ihrer Arbeit zu unterstützen und den Rücken für einen interessanten Unterricht zum Wohl der Schüler freizuhalten.

Zudem werde die Neubauplanung der Stadt Barsinghausen für die Wilhelm-Stedler-Schule eine große Rolle spielen. „Das wird uns in den nächsten Jahren ganz intensiv beschäftigen“, betont Flade, die mit der offiziellen Ernennung auch einen zusätzlichen Motivationsschub verbindet: „Eine echte Herausforderung, der ich mich gerne stelle. Nach der kommissarischen Leitung fällt mir mit dieser Personalentscheidung auch ein Stein vom Herzen.“

Lesen Sie auch:

Von Frank Hermann