Barsinghausen

Entwarnung an der Lisa-Tetzner-Oberschule in Barsinghausen: Der Lehrer, der nach einer Skifreizeit im österreichisch-italienischen Grenzgebiet am Wochenende über Grippesymptome geklagt hatte, hat sich nicht mit dem Coronavirus infiziert. Das hat ein Schnelltest ergeben, wie die Schule am Dienstagvormittag auf ihrer Homepage bekanntgegeben hat. „Es gibt also keinen Verdachtsfall. Alle Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte können die Schule besuchen!“, heißt es in der Mitteilung.

Die Lisa-Tetzner-Schule hatte in Absprache mit der Landesschulbehörde verfügt, dass die 14 Schüler und die beiden Lehrerinnen, die außerdem an der Skifreizeit in Nauders am Reschenpass teilgenommen hatten, so lange zu Hause bleiben müssen, bis das Ergebnis des Virustests vorliege. Auch vier Schüler des 9. Jahrgangs der Oberschule, die am Wochenende Kontakt mit Rückkehrern von der Skifreizeit hatten, waren aufgefordert worden, nicht zur Schule zu kommen. Sämtliche vorsorglichen Beschränkungen sind nun aufgehoben worden, nachdem das erhoffte negative Testergebnis eingetroffen ist.

Fragen von Bürgern zum Thema Corona beantwortet die Region Hannover über eine Hotline, die kostenlos unter der Nummer (0800) 7313131 erreichbar und täglich von 6 bis 18 Uhr besetzt ist.

Von Andreas Kannegießer